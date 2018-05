Timberland presenta nueva colección

La marca ofrece una gama de productos inspirados en lo militar, entre ropa, accesorios, calzado y otros artículos

La nueva colección camo, inspirada en lo militar, te pone en modo sigiloso, ayudándote a pasar desapercibido cuando lo necesites, o a sobresalir cuando así lo desees. De totalmente camo y verde militar a bolsas y compartimentos escondidos, estos productos te equipan para explorar la ciudad a tu estilo. Esta colección llamada Now You See Me, Now You Don’t (ahora me ves, ahora no me ves) contiene nueva utilería con materiales y construcciones modernas que unen a la naturaleza con la tecnología y a lo militar con estilo urbano.

El camo es símbolo distintivo de las diferentes guerras y batallas que han ocurrido a lo largo de la historia; resembla fortaleza y resiliencia.

Una colección de calzado, textil y accesorios camo inspiran a sentirse de esta manera. El producto estrella de la colección es la chamarra M65, en colores camo, verde militar, café claro y azul claro, la cual está inspirada a partir de la guerra de Vietnam en donde se vio aún más la necesidad de tener prendas que tuvieran varios compartimentos para guardar todo lo necesario para salir al campo de batalla y buscar la sobrevivencia y la victoria. Al ser una chamarra inspirada 100% en lo militar, tiene parches o insignias que se pueden desprender con velcro para reflejar aún más aquellas prendas de tanta gente que ha luchado, trayéndola a un estilo muy moderno y de día a día en la ciudad. La colección también incluye los nuevos Altimeter Camo, que es la fusión de las nuevas tecnologías de Timberland: sistema de confort Sensorflex, con forma del sistema de energía Aerocore, así como playeras, gorra y mochilas con estampado camo.

Para seguir esta ruta y animarte a experimentar una vida llena de aventuras con el espíritu de la colección camo, que te ayudará a vivir Now You See Me, Now You Don’t, comparte tus #camostories con @timberland_mx.