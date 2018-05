“Campeones” no es una película de futbol, es un testimonio de vida: Chucho Ramírez

La cinta, dirigida por Lourdes Deschamps, revivirá el campeonato mundial obtenido por la selección sub 17 de futbol en 2005

Arturo Arellano

“Campeones” es una película dirigida por Lourdes Deschamps, esposa de Chucho Ramírez, director técnico de aquella legendaria selección nacional de futbol sub 17, que le dio su primer campeonato mundial a México en Perú 2005. Ellos decidieron contar la historia de esos jovencitos que cambiaron su mentalidad y no sólo creyeron tener el talento para lograr cosas grandes, sino que lo demostraron. Ahora, con el apoyo de Carlos Bremen, la cinta llegará con 600 copias a los cines mexicanos, a partir del 18 de mayo próximo.

Lourdes Deschamps, directora de la cinta, convocó a parte de su elenco y al mismo Carlos Bremen, empresario que hace posible la llegada de la película al cine, a una rueda de prensa, en la que destacaron la importancia de que este tipo de historias sean contadas y fue la misma Deschamps, quien arrancó, diciendo: “La cinta está realizada con parte de capital del estímulo fiscal del Eficine. Tenemos un elenco enorme, aparte de los que están aquí, tenemos futbolistas, pues hay muy pocas secuencias con pocos personajes, en la mayoría de las tomas hay hasta 30 personas a la vez, de modo que reunir a tanta gente para grabar es complicado. No obstante, lo logramos, creo que tenemos un gran resultado. Filmamos en Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México y hasta en Perú”.

Arturo Carmona es el encargado de darle vida en la película a Chucho Ramírez, por lo que la directora dijo: “Para el entrenador necesitábamos a alguien que supiera de futbol, pues la gente que vivimos dentro del futbol sabemos que hay lenguaje diferente, porque la gente se sienta y ve un partido, pero nosotros sabemos que no es lo mismo a cuando lo vez desde adentro. De modo que era necesario que el actor tuviera ese bagaje, no había nadie mejor que Arturo Carmona, ya que fue futbolista y ahora lleva buen tiempo de actor. Lo hizo extraordinario, al igual que los jovencitos, como Benny Emannuel y Andrés Izquierdo, ambos grandes actores y en el caso de Andrés también muy buen futbolista, el casting fue riguroso para que las escenas corrieran de manera fluida”.

Chucho Ramírez, por su parte agregó: “Realmente lo que sucedió en la vida real es lo más importante, más allá d e lo futbolístico o de ganar una copa del mundo, lo que es digno de recordar es la transformación mental de estos jóvenes, ellos cambiaron su manera de pensar y comenzaron a tener la autoestima para llegar a cosas grandes. Hay que vencer el entorno negativo, ese es el partido más duro a ganar, más que los partidos de la copa del mundo. Fue generar el compromiso, porque no sólo se trata de creer, hay que generar esa disciplina para llegar a lo que quieres. Este fue el triunfo de estos campeones, son gente que cambió su vida, por decisión y entrega”.

“Todos se van a identificar con esta historia, no sólo los amantes del futbol, sino cualquier persona en cualquier ambiente, porque todos hemos convivido con esa gente que nos dice que no podemos, que es muy difícil o que no lo vamos a lograr. Entonces, estos niños son muy buen ejemplo de que la decisión está en nosotros lo cual hace de esta película una historia de vida, un testimonio de vida y no sólo de futbol”.

En su turno, Claudia Lizaldi añadió: “Es un momento perfecto para la película, iremos a 600 pantallas, lo cual ya es es un gran logro para el cine mexicano. Yo agradezco la oportunidad de interpretar a Lourdes Deschamps, por la confianza, porque debió ser difícil elegir a quien te va a interpretar a ti misma y ella me escogió. Me alegra tener este tipo de personajes, porque Lourdes es una mexicana de esas guerreras, guapas, sexys, trabajadoras, ejemplares”. Benny Emanuel, quien da vida a uno de los seleccionados de aquel equipo campeón, enfatizó: “Esta cinta es también una carta a la selección mayor de futbol. Es preguntarles ¿por qué si unos niños de 16 y 17 años pudieron lograr esto, ustedes no? Tienen que creer que pueden hacerlo y tener la mentalidad y el coraje para ganar cosas grandes”. El filme se estrena el 18 de mayo con 600 copias en salas nacionales.