Te quiero “Cerquita de mí”: Nigga

El rey del Romantic Style está de regreso en nuestro país con nuevo sencillo

Arturo Arellano

Nigga es uno de los pioneros del género urbano y reggaetón en Latinoamérica, por lo que desde hace ya más de 10 años se ganó el titulo de “Rey del Romantic Style”, con lo que conquistó a miles de fanáticos en el mundo. No obstante, como todos los artistas, con altas y bajas, se vio obligado a no hacer presencia en México durante varios años, al menos en lo que se refiere a su carrera musical, lo cual hizo pensar que había desaparecido de la escena, sin embargo, Nigga está de regreso y lo está para demostrar que sigue vigente con un nuevo corte promocional titulado “Cerquita de mí”.

Con la corona puesta y el interés de defender su “Romantic Style”, Nigga visitó la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista explicó el porqué de su ausencia: “Estuve fuera de México por seis años, debido a que mi anterior disquera nos tuvo bloqueados, por un tema de copyright, sistema y promoción de música. Tuve que regresar a Panamá, pero seguimos trabajando, fuera de México, llegamos a Sudamérica, Europa, Estados Unidos e incluso editamos dos discos, que no pudieron llegar a México por lo mismo”. No obstante, ya de regreso en tierra azteca, presenta “Cerquita de mí”, del que dijo “es un tema de fusión bien chévere, tiene vallenato, cumbia, norteño, en verdad trae un mambo muy bueno con el flow de la música urbana y el dembow”.

Emocionado de que sus fans mexicanos jamás le dieron la espalda, comentó: “Gracias a Dios la gente me recibió muy bien de regreso, extrañaban mi música, eso es lo que me han evidenciado con la recibida en el aeropuerto, me abrazaban y me han hecho saber que extrañaban el “Romantic Style”. Este es el momento propicio, ya que la música urbana está muy fuerte en México y uno de los primeros que trajeron esta movida a México fui yo. El mercado se ha abierto, se ha expandido, no vengo a luchar con nadie, sólo vengo a traer mi música y va a venir mucha música de Nigga, ‘Cerquita de mí’ es la entrada, es el regreso a los escenarios de México”.

Del sencillo ahondó: “Tiene una tendencia musical muy parecida a lo que hacía en un principio, pero no es igual, porque ahora es muy a la mano de lo que hace Carlos Vives, un pop urbano y vallenato, esa es la onda del sencillo, con el que proponemos y mantenemos la línea de ‘Dime si te vas con él’, pero con un toque actual de la música urbana. Dentro del “Romantic Style”, con las letras y el flow. Me considero una mezcla del reggaetonero con el showman, porque tengo mi música, pero también le meto mucho a la parte del espectáculo en vivo, me encanta fusionar la música con el baile”. En ese mismo tenor no descarta la posibilidad de no sólo fusinar su música con el baile, sino con otros estilos sonoros, como la ranchera, banda, pop, rock, bachata y otros.

Nigga destaca que “hoy los latinos estamos de moda, somos lo que todos buscan, hasta los europeos quieren ser latinos. Pero eso implica una gran responsabilidad, porque las puertas se abren en el mundo, pero debemos aprovecharlo de buena manera, luego de ser la raza menospreciada, ahora el mundo se da cuenta de que hay mucho talento en Latinoamérica. Nos hemos ocnvertido en la plataforma a seguir”. De su experiencia en Europa recuerda que “el reggaetón es ahora el referente de lo latino en Europa, eso me da gusto, porque el género desplazó al merengue y la salsa”.

Añade que por la venta digital de la música no pretende sacar un nuevo disco “Sólo haremos sencillos, ya depende de la respuesta de la gente quizá hagamos un recopilatorio de los temas para Spotify, pero por lo pronto solo serán sencillos. Tenemos ‘Cerquita de mí’ en pie, luego viene ‘Me cuidaste’ y así un conglomerado de canciones que estoy seguro de que les van a gustar”. En el tema de las presentaciones en vivo refirió que aún no tiene fechas confirmadas en México, pero las irá dando a conocer.