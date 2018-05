LZR marca nuevos “Caminos”

El cantante y compositor lanza nuevo sencillo y luego del éxito obtenido con “Eternos”, se presentará en vivo el 19 de mayo en Lindavista

Arturo Arellano

LZR (Lazer) es un cantante y compositor mexicano, quien luego de varios años de trayectoria como músico, este 2018 marca un momento importante en su carrera, en este caso como solista, con un proyecto sólido y con esa necesidad de hacer algo diferente dentro de la música. Su primer sencillo fue “Eternos”, la pieza fundamental dentro de esta nueva faceta, con el cual obtuvo un gran éxito y extraordinario recibimiento de parte del público; actualmente se encuentra presentando su nuevo sencillo y video titulado “Caminos”, con el que pretende por lo menos igualar lo sucedido con el primer corte.

Con el interés de empujar este nuevo corte, titulado “Caminos”, LZR visitó la redacción de DIARIOIMAGEN, y entrevista aseguró: “Es una canción importante para mí, porque rompe la manera en que venía trabajando anteriormente en el tema de composición. Es un tema diferente, más introspectivo, que busca abrir las emociones y los sentimientos y lo hace a través de la música y la letra, es muy emotiva. Hasta ahora, la retroalimentación de la gente me ha servido mucho, porque les ha gustado y yo escribí la canción cuando pasaba por un momento dificil en mi vida, creo que la mejor manera de plasmarlo fue con la canción en la que hice catarsis”.

Profundiza en su nueva manera de componer diciendo: “Antes tenía una banda y con ella componía, pero era mucho de amor y desamor, ahora en solitario, es una canción más introspectiva, me fui a lo más hondo de los sentimientos. Ahí es donde rádica esa diferencia, conozco más de mí y de las maneras de componer, con otra visión, otras cuestiones también emocionales, pero fuera de lo cotidiano. No puedo decir que me haya costado trabajo llegar a un sonido distintivo, esto gracias al trabajo que logramos con Pepe García, que es mi productor (Wookies, Moenia). Tenemos un sonido bien definido dentro de la electrónica, que está definido y suena a Lazer y hacia dónde va este concepto”.

Este par de sencillos apuntan a la creación de un disco completo, según apuntó: “Será un EP de siete canciones, dentro de las que habrá ritmos muy variados, en cuestión de electrónica. Y como independientes, se nos abre el panorama para poder jugar con muchos estilos, aspectos de la música y en el tema de las letras hacer lo que queremos, por ejemplo, hay una canción en la que hablé de un cuarto oscuro, que no es muy explícita. Otra más habla de la hipocresía, otras también de amor, pero siempre con una tendencia un poco más oscura. La libertad de ser independiente nos permite experimentar”.

Como protagonista de la escena electrónica en México, refiere: “Este género en México ha crecido, he estado tocando desde el año 2000, electrónica y techno de antaño, los artistas ahí estamos; sin embargo, los venues dedicados a esta música han venido a menos. Toca entonces impulsar en ese punto la electrónica. No obstante, lo que yo hago es más para banda, para tocar en vivo, como Lazer vamos con full band, es algo importante, porque también vamos abriendo la brecha de este camino para la electrónica con full band. Se cree que la electrónica es fría, pero se le puede dar mucha calidez con los instrumentos en vivo y las letras más profundas, con las que la gente conecta, hasta ahora hemos visto ese impacto con los conciertos en vivo”. En el tema de las fechas adelantó que “el 19 de mayo estaré haciendo un show en el Metropoli Rock Stage, que está en Lindavista. Vamos con full band y audiovisuales, es un show completo, no nada más llegar y tocar, sino que enmarcamos las canciones con un gran espectáculo visual”.