“Todos los peces de la tierra” cierra temporada

La puesta en escena estará los días 3, 4, 5 y 6 de mayo en Teatro El Milagro

Arturo Arellano

“Todos los peces de la tierra” es una puesta en escena de Bárbara Perrín Rivemar, bajo la dirección de Alejandro Ricaño y con un elenco conformado por Gina Martí y Sara Pinet, quienes ofrecieron tres exitosas temporadas en diferentes recintos. Ahora, la tercera temporada culmina con cuatro funciones en el Teatro El Milagro, los días 3, 4, 5 y 6 de mayo, con las que continuarán llevando un mensaje de superación ante el desprendimiento de cosas y sobre todo personas que amas.

Gina Martí, actriz parte del elenco, quien además es productora de la obra, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, donde de entrada comentó: “Es probable que se extienda a una cuarta temporada, tomando en cuenta la buena recepción de la gente; sin embargo, no sabemos, hasta cuándo pueda suceder. Mientras tanto, nos quedan cuatro funciones y esperamos que la gente nos acompañe.

El proyecto se podría decir que es enteramente mío, convoqué a todos los que están haciendo posible este logro, desde la hacedora del texto, el elenco, equipo técnico, todos los que hemos viajado en este camino para llevar nuestro mensaje”.

“Producir una obra en la que también actúas e incluyes detalles autobográficos no es fácil, ahí hay parte de mi infancia, alegría, esperanza y la pérdida personal de mi padre. Sin embargo, al final es una obra que la gente ha hecho suya.

La gente se identifica y por ello continúa yendo a vernos. El equipo de producción es garantía de que la obra es algo hermoso, la gente sale con ganas de vivir, de salir adelante”.

“La obra cuenta la historia de Marina, una sirena de tierra, una chica quiere conocer la playa, ella siempre pide deseos a las 11:11. Sin embargo, hay deseos que nunca llegan o que llegan tarde, su padre es un viejo lobo de mar y le enseñará la lección más grande de su vida. Estamos seguros de que ésta es una divertida y conmovedora historia sobre el amor, que explora la pérdida de forma tan inocente como devastadora, tanto de cosas como de personas, y como superar cada una de esas pérdidas, de aprender a soltar. Está contada en un formato de realismo mágico, por lo que llevamos al espectador a diferentes ambientes, con muy pocos recursos”.

“La temática de la infancia me apasiona mucho, pues cree que los principales demonios se desencadenan ahí, por cosas que no nos enseñaron correctamente, por cosas que no aprendimos o nos enseñaron mal. Yo tuve una infancia bella y después muy violenta, manipulada, por muchos años pensé que tenía la culpa de cosas que pasaban en mi casa, pero cuando creces, te das cuenta que no. Conocí el teatro y me di cuenta de que la vida no era como me habían dicho y esa es la historia de mucha gente, hay que aprender a crecer y sepultar a esa persona, la de antes, la que te llevó a ser un adulto roto. Es parte también de los objetivos de esta obra”.

“Después de este proyecto, hay una obra que sobre los padres que no desean tener a sus hijos. Entendiendo que producir teatro en México cada vez es más dificil, no sé cuánto nos puede llevar, pero lo haremos”.

“Todos los peces de la tierra” ofrece sus últimas funciones los días 3, 4, 5 y 6 de mayo en el Teatro El Milagro.