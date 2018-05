Emoción al límite con “Al final… todo queda en familia”

El programa, conducido por Alan Tacher y Ximena Córdoba, se estrena este 6 de mayo por Las Estrellas y se transmitirá todos los domingos

Asael Grande

“Al final… todo queda en familia”, con la conducción de Alan Tacher y Ximena Córdoba, es el nuevo game show de Televisa, en el que dos familias competirán en juegos y dinámicas de habilidad, destreza física y conocimiento general.

El programa “Al final… todo queda en familia”, también contará con la participación de dos famosos en cada emisión, entre los que se encuentran figuras como Eugenio Derbez, Christian de la Fuente, Claudia Álvarez, Adrián Uribe, Sebastián Yatra y Carlos Vives, entre otros. Las familias que competirán en “Al final… todo queda en familia”, estarán conformadas por tres adultos y un niño. El niño de cada familia, será el capitán de su equipo: “estoy muy contento, muy feliz; acaba de nacer Liam, mi bebé tiene dos meses, y me salió con torta bajo el brazo, la verdad es que no puedo pedir más porque de repente cayó este gran proyecto, me habló Televisa, el estar de estelar en un programa de concursos que me apasiona, me gusta, la gente me conoce de hacer programas matutinos, pero la verdad es que también he hecho muchos programas de concursos, y la verdad estoy feliz; apenas gané un premio Emmy por el programa Despierta América, de Unicable, como mejor programa matutino, este año ha sido como relámpago, este programa, ‘Al final… Todo queda en familia’, es un programa familiar, las familias son las que participan, es el abuelito, la abuelita, la niña, el niño, la tía o el tío, y al final el niño toma el papel del capitán del equipo, y seguimos con esto que nos dejó Pequeños Gigantes, que tuvo un rating extraordinario, ahora este nuevo programa es una gran responsabilidad que vamos a llevar muy bien”.

Eduardo Suárez, productor ejecutivo de “Al final… todo queda en familia”, explicó que “al finalizar cada ronda de juegos o dinámicas en las que compitan las familias, dos famosos se presentarán en una plataforma, desde la cual describirán al capitán de la familia ganadora, los premios entre los que debe elegir; uno de los premios estará enfocado a ganar el interés del niño y el otro, a ser del interés de toda la familia; “Al final… todo queda en familia” también contará con las intervenciones de “las nannys”, seis adorables abuelitas que, con sus peculiares ocurrencias, harán que el público sonría y tenga gratos recuerdos. En cada emisión de “Al final… todo queda en familia” habrá un performance y un número musical, que incluirán efectos especiales y bailarines en escena. Estos shows, además de ofrecer un gran espectáculo, darán a las familias participantes la oportunidad de ganar premios”.

Para cerrar cada emisión de “Al final… todo queda en familia”, la familia ganadora competirá por el ¡Gran Premio! En esta última contienda, la familia ganadora podrá obtener diversos premios, entre los que se encuentran un viaje internacional para toda la familia, un viaje nacional para toda la familia, un paquete de mobiliario y accesorios para un área específica de la casa, un “premio broma” o un auto.

“Al final… Todo queda en familia” se transmitirá los domingos, a partir del 6 de mayo, a las 21:00 horas por las estrellasy Univisión.