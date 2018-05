AMLO y su delirante teoría del “compló”

Adriana Moreno Cordero

Mal mensaje, relevo en PRI

Procurador Garrido no consigna a sus amigos

Dos de las mujeres más cercanas al candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria general de Morena, Yeidckol Polevnsky y la coordinadora de su campaña, Tatiana Clouthier, no tuvieron elemento alguno para explicar el más reciente enfrentamiento de su candidato con los empresarios, que llegaron al punto de publicar un desplegado, rechazando las agresiones del tabasqueño que por lo demás, ya llegó a la fase de su campaña en la que ha dejado de lado el discurso de “Amor y Paz”, para mostrar su lado más belicoso y radical.

No faltan los que aseguran que ya cayó en su delirante teoría del “compló”.

Los empresarios respondieron ayer mismo los señalamientos del de Macuspana. Se unieron y coincidieron en señalar que es inaceptable la falsa información que AMLO difunde.

Concamín y Coparmex respaldaron al Consejo Mexicano de Negocios, así que ahora, ¿qué tendrá pensado hacer el asesor “estrella” del dueño de Morena, Alfonso Romo?

La hija del “Maquío”, de plano, no supo qué decir cuando en alguna entrevista le preguntaron el por qué del comportamiento del tabasqueño, mientras que la también empresaria Yeidkcol, de plano canceló su participación “de última hora”, en el noticiero de radio donde se organiza una mesa una vez a la semana con los dirigentes de los partidos.

Por cierto, ayer, René Juárez Cisneros debutó en los medios y su antecesor, Enrique Ochoa, ya no se volvió a aparecer en la escena. Se dice que ahora, el ex director de la CFE se dedicará de tiempo completo a administrar su numerosa flotilla de taxis. ¿Será?

El común denominador de todas las entrevistas que concedió el ex gobernador de Guerrero, es que en el PRI se da un cambio de rumbo; se cierran ciclos y se abre una nueva etapa, pero lo cierto es que para diversos analistas, este cambio a 60 días de las elecciones del 1 de julio representa una mala señal.

Es más, hay quienes se acuerdan cuando la ex candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota hizo lo propio porque de plano, en las encuestas no repuntaba y se derrumbó a un tercer lugar. Antes, -en marzo del 2006-, también lo realizó el ex presidente Felipe Calderón, solo que él, a diferencia de la ex titular de Sedesol, sí le funcionó, aunque por muy poquito, derrotó a López Obrador.

“Debo reconocer que es tiempo de redoblar esfuerzos para ganar”, dijo en abril del 2012 Vázquez Mota y añadió que en su equipo cercano solo se quedarían “los mejores” y pues ni así.

En el caso de la campaña del candidato presidencial de “Todos por México”, José Antonio Meade, ya se anunció que en el Revolucionario Institucional habrá más e importantes cambios en el CEN, aunque el ex secretario de Hacienda, jura y perjura que fue él el que decidió el cambio en la dirigencia del partido, pero no muchos le creén.

Ante esta posible debacle, el PRI intenta recuperar a su militancia más tradicional porque aseguran que los tecnócratas no son capaces de bajar al trabajo de campo. “Todos se sienten generales”, se ha escuchado el comentario en más de una ocasión en los corrillos políticos.

Debido a todo lo anterior, bien puede concluirse que Juárez Cisneros “se sacó la rifa del tigre” y aún así, asegura que gracias a su nueva estrategia,

Meade conseguirá el triunfo en los comicios de julio próximo. Ciertamente, la declaración es osada, sobre todo, para aquellos que crean que el ex subsecretario de Gobernación tiene una “varita mágica” o algún otro instrumento parecido para conseguir el objetivo.

Municiones

*** La actuación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a cargo de Edmundo Porfirio Garrido, desde que él llegó, despliega una labor bastante cuestionable.

Ni qué hablar de los feminicidios que se han quedado en el limbo del burocratismo.

Además, en cuanto se denuncia un robo, muy esporádica vez por no decir que nunca, recuperan algo, pero sin duda, lo más grave fue lo que ocurrió hace unos días, cuando un fiscal, (eso sí, muy amigo del procurador, de nombre Humberto Amado Corona, de Coyoacán, fue removido de su cargo para investigar a dónde quedaron las joyas recuperadas del robo de una Joyería cometido el pasado 20 de abril, luego de que Amado Corona sustrajo parte del valioso botín.

Otros antecedentes que tiene el susodicho es que tiene en su haber, varios casos de “bullyng” laboral, ya que a empleados que no le caían bien, los amedrentaba y hostigaba, presumiendo su amistad con el procurador Garrido y argumentando que eso, lo volvía intocable. Bueno, ahora en los corrillos de la PGJCDMX, mucho se dice que Edmundo Porfirio Garrido, ya es la copia “local” de López Obrador, eso sí, con la salvedad de que el señor Procurador capitalino, por la vía de los hechos ya otorga amnistía a los que delinquen en la Procuraduría a su cargo. Si no fuera así, entonces, ¿por qué Garrido no consignó penalmente a su amigo?

*** Y para mala suerte de AMLO, ayer se subió por las redes la segunda cápsula de la campaña “México mejor futuro”, que promueve el CCE y que en esta ocasión llama a reflexionar sobre el tipo de educación que queremos para nuestros hijos. Eso por la entrañable relación que tiene el tabasqueño con la legendaria líder sindical Elba Esther Gordillo, su nieto, René Fujiwara y su yerno.

