Elba Esther Gordillo observará cómo sus enemigos políticos van a la cárcel

La Ley de Herodes

José Luis Montañez

Una serie televisiva, como las que se acostumbran ahora en capítulos, sobre la vida de la familia presidencial mexicana, estoy seguro que sería un éxito de rating y un gran negocio para quien logre llevar a la pantalla santo y seña de cómo la familia Peña Nieto Rivera ha vivido en estos casi seis años en la residencia oficial de Los Pinos y el majestuoso Palacio Nacional, donde piensa vivir Andrés Manuel López Obrador, de ganar las elecciones presidenciales el próximo primero de julio.

Se imagina usted en casa, esperando el horario estelar para disfrutar la proyección de cada capítulo, donde Enrique y Angélica hacen de las suyas y disfrutan del poder presidencial, que en México vuelve dioses a los seres humanos.

ELBA ESTHER GORDILLO

Un capítulo especial que sería esperado en esa serie por todo el respetable, que por cierto ya algunos están planeando para ser exhibida dentro y fuera de nuestro país en su momento oportuno, sería el referente a la figura de la profesora Elba Esther Gordillo, quien durante casi 50 años prestó servicio al magisterio de nuestro país.

Muy interesante resultaría ver cómo se decide meterla a la cárcel por una venganza política, de esas que ya sabe usted cómo se las gastan nuestros ilustres políticos mexicanos.

La trama sería todo una clase de Derecho para aquellos que se dedican al litigio, mediante la invención de delitos para cumplir los deseos de un personaje, que tiene en sus manos, más bien dicho en su puño, la vida y honra de millones de seres humanos.

Una de las escenas esperadas sería cuando el hombre que detenta todo el poder pide a sus colaboradores, ya sea el procurador general o secretario de Gobernación, aplicar todo el peso de la ley contra la mujer que se atrevió a cuestionarlo y a poner sobre la mesa las reglas de un juego político que siempre se respetó y que nunca llegó a los niveles de asquerosidad a los que hemos llegado en estos tiempos.

LA QUIERO TRAS LAS REJAS..!

Sentados en torno a una sala de juntas super lujosa de uno de los salones estelares de Gobernación, en Bucareli, veríamos al procurador general de la nación, al titular de Gobernación y a dos o tres funcionarios presidenciales, discutiendo cómo integrar la carpeta de investigación contra la profesora Gordillo, quien cometió el delito, si así se le puede llamar, de exigir posiciones políticas para su grupo, allá por el 2011, cuando Enrique Peña Nieto planeaba llegar a la Presidencia del país, por medio de una alianza entre el Partido Revolucionario Institucional, el Verde Ecologista y Nueva Alianza, creado precisamente por la profesora seis años antes, cuando Roberto Madrazo Pintado la obligó a irse del PRI, por no entregarle la dirigencia del partido y secuestrar la candidatura presidencial del tricolor, misma con la cual se atragantó durante el proceso electoral y el mismo día de las elecciones, cayendo hasta un penoso tercer lugar en la contienda.

Asociación delictuosa, lavado de dinero y evasión fiscal fueron tres pesadas losas que jurídicamente aventaron los colaboradores e incondicionales del Presidente, sobre una Elba Esther Gordillo, mermada en la salud física y con más de 65 años de edad encima.

Creo que no necesito defender a esta mujer, pero la canallada que se le hizo fue tan grande, como dejar de reconocer que esa dama sirvió 50 años al país, desde el más modesto puesto de profesora provinciana, hasta los 25 años que fue dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Una mujer, para muchos, con la mano firme y las faldas bien puestas, pues en tiempos difíciles ella contribuyó a evitar que el país entrara en una crisis política grave, como en el 2006, cuando Felipe Calderón arribó a la Presidencia del país, ayudado por sus oficios, que lograron negociar que seis gobernadores del PRI, entre ellos el del Estado de México, trabajaran el día de la elección presidencial para posibilitar que el panista arribara a la residencia oficial de Los Pinos y no se permitiera un salto al vacío, como lo pretendía la oposición de izquierda.

Como todo ser humano, la profesora Elba Esther ha cometido errores en su vida profesional y los ha pagado, pero meterla a la cárcel de esa manera tan injusta, es algo que quién lo hizo, lo tendrá que pagar y tal vez con la misma moneda.

VIVE SIN RENCORES

Pregunté a mi amigo Paco, uno de los hombres más cercanos a la profesora Elba Esther Gordillo sobre su estado de salud y me informó lo siguiente: ella está de buen ánimo, atendiéndose algunas enfermedades que le causó el estar tanto tiempo en prisión, lleva una vida espiritual, y según me ha comentado, no le desea mal a nadie. Se le ve tranquila, disfrutando a su familia, con la libertad de pensamiento y física, a la que todo ser humano tiene derecho en México.

LA PINTA UN DETALLE

Quienes han vivido en el poder durante tantos años, como lo hizo la profesora Gordillo, saben que en ocasiones se deben tomar decisiones importantísimas, velando siempre por el bienestar y seguridad de los demás.

Tal vez usted tenga de la maestra esa imagen satanizada, que nos presentó el gobierno federal hace cinco años de esta mujer, a través de los medios masivos de comunicación. Acá, sólo les faltó decir que la profesora le quemó los pies a Cuauhtémoc y vendió la mitad del territorio mexicano a los gringos. En verdad, que ésta es una de las canalladas más grandes que un régimen haya cometido contra uno de sus líderes sociales y sindicales.

Por cierto, la maestra Gordillo tiene actualmente 72 años de edad y está bajo prisión domiciliaria y hace tiempo cuando joven tuvo que asumir un acto de valentía y solidaridad con el que fue su primer esposo, a quien le donó un riñón para que salvara la vida. Esa mujer era Elba Esther, la conocen pocos, porque ella suele ser discreta en sus obras para ayudar a sus semejantes.

montanezaguilar@gmail.com