Ahora AMLO va contra los empresarios

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Luego de un primer mes de campaña rodeado de cuestionamientos por sus intenciones de cancelar el nuevo aeropuerto capitalino, la reforma energética y la educativa, Andrés Manuel López Obrador abre el segundo mes con un ataque directo contra los empresarios.

“Me hacen la guerra sucia porque no quieren dejar de robar”, soltó ayer sin más al participar en la celebración de la 59 Semana Nacional de Radio y Televisión.

Un día antes, en Zongolica, Veracruz, López Obrador dijo que estaba enterado de que los empresarios Claudio X. González, CEO de Kimberly-Clark de México; Alberto Bailléres, accionista mayoritario de Palacio de Hierro y presidente del Grupo BAL; Germán Larrea, accionista mayoritario del poderoso Grupo México; Alejandro Ramírez, cabeza de la familia dueña de Cinépolis y Eduardo Tricio Haro, mandamás del poderoso Grupo Lala se reunieron con Ricardo Anaya para luego negociar con el presidente Enrique Peña Nieto la declinación de José Antonio Meade en favor del panista y así impedir que AMLO tabasqueño llegue a la Presidencia.

Un nuevo compló pues en su contra.

Ayer, en la CIRT, el tabasqueño indicó que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha beneficiado a ese grupo de empresarios que ahora le hacen la guerra sucia porque le quieren impedir llegar a la Presidencia para seguir robando.

Este grupo, dijo, paga una campaña en su contra porque, “con los gobiernos que ha habido en México han tenido oportunidad de robar y no quieren perder el privilegio de mandar.

“No sólo es hacer negocios, se sienten los dueños de México, ellos tiene confiscadas las instituciones, tienen secuestrado al gobierno” dijo reiteradamente López Obrador.

El tabasqueño respondió así a una carta pública firmada por el Consejo Mexicano de Negocios en que los grandes empresarios de México lo acusan de injuriarlos. La carta dice:

“El Consejo Mexicano de negocios rechaza categóricamente las expresiones injuriosas y calumniosas con las que el candidato Andrés Manuel López Obrador agravió a varios de nuestros miembros el 1 de mayo en Zongolica, Veracruz.

“Condenamos que un candidato a la Presidencia de la República recurra a ataques personales y a descalificaciones infundadas. Es preocupante que alguien que aspira a ser Presidente de México denoste a quienes no compartimos sus ideas.

“Las empresas de este consejo emplean de manera directa a más de 1 millón y medio de jefes de familia e invierten cada año miles de millones de dólares en nuestro país lo cual contribuye al crecimiento del economía, de la competitividad y del empleo. En conjunto todas las empresas privadas de México generen nueve de cada 10 empleos formales. Las condiciones de confianza y certeza jurídica son fundamentales para preservar y promover el ahorro, la inversión, el crecimiento económico y el empleo. La confianza se cultiva. No se dicta ni se obliga. Las expresiones y descalificaciones infundadas no ayudan a generarla. Estamos siempre abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas para buscar soluciones a los múltiples problemas que enfrentamos y aprovechar las oportunidades que tiene nuestro país pero exigimos respeto. No es denigrando como se fortalece una relación constructiva y de confianza con sector productivo y empresarial de México. Hoy, más que nunca, es fundamental un debate propositivo que fomente la participación ciudadana y el voto informado. Nuestro compromiso es con un México abierto el mundo, próspero incluyente. Convocamos a todos los candidatos y a la ciudadanía en general a construir un México con futuro basado en un diálogo abierto y respetuoso que sume voluntades.

Más directo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, desechó que exista un complot contra López Obrador y rechazó de igual manera que los empresarios tengan ya un candidato presidencial definido.

“No tenemos candidato ni partido”, indicó Castañón.

Pero López Obrador no disminuyó ni matizó sus embates.

Recordó que en 2006 los empresarios que lo combatieron no se escondieron. Hoy, agregó, “es pura guerra sucia… están nada más financiando a quienes se dedican a hacer mensajes, documentales en contra nuestra”, dijo en referencia al documental sobre el “Populismo en América Latina”.

Y subrayó: “este grupo de empresarios le ha hecho mucho daño al país, y en buena medida, son responsables de la tragedia nacional porque se oponen al cambio en México”.

Subrayó que de cumplirse las encuestas y ganar las elecciones, no cancelará ninguna concesión en radio y en televisión, ni habrán expropiaciones, ni confiscaciones.

“No vamos a actuar de manera arbitraria, autoritaria, vamos siempre a proceder de manera legal para que no haya malos entendidos”.

Es necesario que exista Estado de Derecho para recuperar la confianza. Igual prometió que no se va a reelegir, porque –afirmó- él es demócrata y cree en las libertades y en la pluralidad; habrá respeto absoluto a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación de las ideas.

Y pidió recordar que durante su gobierno en la Ciudad de México fue respetuoso de los medios de información.

Ufano, indicó que si hoy fuesen las elecciones, él ganaría con 25 puntos de ventaja (unos 12 millones de votos de diferencia), y que por eso no ve posible que haya quienes pretendan crear un proceso falso en favor de alguno de sus contendientes. No es lo mismo el 2018 al 2006, indicó.

Retos de René Juárez

René Juárez Cisneros no durmió ayer. Luego de asumir la presidencia provisional del PRI a las 9 de la noche, se encerró con el candidato presidencial José Antonio Meade y algunos cuadros sobresalientes del PRI, como los senadores Emilio Gamboa y Arturo Zamora, Aurelio Nuño y los del equipo central del candidato para recibir informes sobre las estrategias y comenzar a darles otro rumbo y coherencia.

El nuevo dirigente indicó que sobre todo es urgente realizar un recorrido rápido por los estados donde hay priístas agraviados, a fin de comenzar una operación cicatriz que revierta en lo posible nuevas deserciones o campañas en contra de los candidatos del PRI.

Se deben acabar los pleitos en familia, se dijo.

Juárez se reunirá hoy y durante el fin de la semana con sus ex jefes políticos Miguel Ángel Osorio Chong y Manlio Fabio Beltrones, para luego ampliar su agenda a otros como Beatriz Paredes y disidentes como Ulises Ruiz y agraviados como Ramón Martell.

El mayor reto será el de reunificar a los cuadros sobresalientes del PRI y a su militancia.

Entre sus principales tareas está, se dijo, el establecer una estrategia con las encuestadoras que hasta ahora han actuado sin freno en apoyo de Andrés Manuel López Obrador.

Otra de sus tareas inmediatas será revisar y reorientar la estrategia en las 9 entidades con elección a gobernador y en las 6 de mayor votación.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa