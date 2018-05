Entre el cielo y el infierno, fiesta metalera “Hell & Heaven”

Fueron más de 45 actos de bandas nacionales e internacionales que hicieron de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez un pandemónium que hizo historia

Asael Grande

Generaciones de fieles metaleros, niños, adolescentes, adultos, y gente de la vieja guardia, se dieron cita en el festival de rock y metal más grande de América Latina, que regresó una vez más a nuestro país en una nueva edición: Corona Hell & Heaven 2018. El festival de metal más grande del país reunió a los seguidores del ritmo estridente, y pesado, en más de 45 actos de bandas nacionales e internacionales que durante dos jornadas volvió a la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en un auténtico pandemónium que hizo historia y marcó una vez más un rotundo éxito en las legiones de metaleros, quienes disfrutaron de una buena dosis de Hard rock, Metalcore, Black metal, Death metal, Heavy metal, Metal sinfónico y Metal alternativo.

Este año, el Hell & Heaven celebró con honores a los grandes clásicos y al talento joven, complaciendo a los headbangersmás exigentes, trascendiendo subgéneros y generaciones, alcanzando una variedad y balance que lo colocaron a la altura de los festivales más importantes a nivel internacional. Los rockstarsvivieron una experiencia inolvidable, donde aprovecharon, además de una buena dosis llena de rock y metal, de actividades, tales como zonas especiales para disfrutar del Festival: Rock and Roll Wrestling Bash (encuentros de luchadores implacables, y batallas de bandas de rock), Gourmet (espacio para disfrutar de los sabores más interesantes y exclusivos de la Ciudad de México), los clásicos Food trucks (los mejores sabores de la calle en una zona bajo la sombra), Merkado kichink (tiendas con artículos alusivos al festival), Afiche fetiche (serigrafías exclusivas de las agrupaciones participantes), Hell kids (una zona para los pequeños rockeros), Hell and Heaven Village (una pequeña villa con barber shop, tatuajes, discos), Uber eats (zona vip de comida), Mercj (recuerdos del festival, camisetas, gorras, sudaderas), Monster energy motocross (las mejores acrobacias y técnicas todoterreno), exposición de motocicletas, Cine (la selección de las películas más metaleras), y una exhibición fotográfica de conciertos metaleros, del fotógrafo Fernando Aceves.

El festival contó también con zonas de seguridad: servicios médicos, Lost and found (para quienes perdieron algunas pertenencias), Lockers (700 lockers disponibles para guardar mercancía), Zona restart (2 zonas para los metaleros de capacidades diferentes).

Los fieles seguidores del Heavy metal, disfrutaron e hicieon headbangingdurante la fiesta metalera más grande en Latinoamérica, con un cartel conformado con lo mejor de las agrupaciones del heavy metal (género musical nacido a mediados de los años sesenta y principios de los setenta en el Reino Unido y en los Estados Unidos), y que finalizó en ambos días, con las presentaciones estelares de los alemanes de Scorpions, y de uno de sus personajes más representativos, pioneros del género, Ozzy Osbourne, quien fue el encargado de cerrar con broche de oro el festival Hell & Heaven.

Los amantes del Heavy metal, fueron testigos de los diferentes subgéneros del Heavy metal, en una fiesta metalera que alcanzó una variedad y balance que colocaron al Hell & Heaven a la altura de cualquier festival internacional de su tipo, con un cartel que se presentó en cuatro distintos escenarios: Hell Stage, Heaven Stage, True Metal Stage, Alternative Stage.

Las agrupaciones que se presentaron durante ambos días fueron: Bad Religion, Mastodon, Gojira, Killswitch Engage, Saxon, Refused, The Darkness, Testament, Dead Cross, Overkill, Watain, L7, Kadavar, Hawthorne Heights, The Charm The Fury, Hollywood Undead, Brujería, Tankard, Vein, After The Burial, Resorte, Thell Barrio, QBO, Tanus, Disidente, S7N, Deadly Apples, Nervosa, Pressive, Strike Master, Gore and Carnage, Lack of Remorse, Los Viejos, Zoviet, Tulkas, Jet Jaguar, Gruesome, Agora, De La Tierra Nightbreed, Thantra, Cardiel, Sierra León y The Warning;

Los estelares: Ozzy Osbourne, Scorpions, Deep Purple, Judas Priest, Megadeth, Epica, Tenaciuos D y Marilyn Manson. La agrupación The Wicked Ones, fueron la banda ganadora del Road To Hell & Heaven.

Quienes deleitaron y pusieron el clímax los dos días del grandioso festival, fueron Deep Puple, quienes tocaron clásicos como Highway Star, Uncommon Man(dedicada a Jon Lord), Lazy, Smoke on the Water, Hush, y Black Night. Por su parte, los alemanes Scorpions lo hicieron con temas legendarios como The Zoo, Wind of Change, Tease Me Please Me, Blackout, Big City Nights, Still Loving You, y Rock You Like a Hurricane.

Rob Halford y compañía, pusieron el ambiente metalero a tope con canciones de su repertorio clásico: The Ripper, Some Heads Are Gonna Roll, Breaking the Law, Hell Bent for Leather, Painkiller, Metal Gods, You’ve Got Another Thing Comin’, y Living After Midnight.

Para cerrar con broche de oro el festival, el creador del Heavy metal, Ozzy Osbourne, tocó un repertorio que desde 1995 no sonaba en México: Bark at the Moon, Mr. Crowley, I Don’t Know, Suicide Solution, No More Tears, Road to Nowhere, War Pigs (Black Sabbath song), Guitar Solo, (Miracle Man/Crazy Babies/Desire/Perry Mason), Drum Solo, I Don’t Want to Change the World, Shot in the Dark, Crazy Train, Mama, I’m Coming Home, Paranoid (Black Sabbath song).

Gran fiesta metalera, fieles seguidores, y generaciones de fans, demostraron que el género del Heavy metal sigue más vivo que nunca!