Horacio Palencia prepara disco con banda

El cantautor se lanzará con temas alegres, bailables y románticos, a la conquista de las nuevas generaciones

Arturo Arellano

Horacio Palencia es un compositor que se ha dado a conocer por la gran cantidad de éxitos que ha colocado con grupos, como Banda MS y La Arrolladora, hasta solistas como Lucero, Yuridia y Gloria Trevi, ahora, con el afán de darse a conocer en su etapa como cantautor y conquistar a las nuevas generaciones dentro de este género, prepara nuevo disco, en el que se acompañará de una banda sinaloense completa, para interpretar según le contó a DIARIO IMAGEN, canciones bailables, rítmicas y románticas, de las que pronto dará a conocer el primer sencillo.

Durante una entrevista vía telefónica, con esta casa editorial, señaló de entrada: “Estoy grabando nuevo disco con banda sinaloense, lo cual me tiene muy emocionado, tras un proceso bastante largo creo que los temas quedaron muy bien elegidos, ahora es todo el disco solo con banda, así que se viene un disco con mucho ritmo ya que las nuevas generaciones lo piden, los jóvenes son muy alegres, les gusta bailar, de modo que meteré hasta tres o cuatro cumbias, en ese afán de poner a todos a gozar en la alegría de la música”.

“Estoy tratando de inclinarlo por lo rítmico, anteriormente había grabado más baladas y aunque ahora también las hay, lo que quiero que bailen. Entonces las baladas son rancheras, más las cumbias y un dueto con Pancho Barraza. Este último me tiene muy contento y emocionado, porque es de esos personajes a los que yo admiro mucho, de los que cuando empecé en esta carrera, pensaba que ojalá un día pudiéramos colaborar en algo juntos, de modo que tenerlo en mi nuevo disco es un gran logro para mí”.

“Me he hecho más celoso con mis temas, es algo que me cuesta trabajo, porque antes los dejaba ir, sin importar, pues lo que yo quería era que sonarán en la voz y talento de quien los quisiera adoptar, me quede así acostumbrado, a veces rápido los tomaban, otras veces los despreciaban. Pero hoy ya puedo elegir, ya me doy ese placer de elegir que canciones voy a ceder y que otras son para mí y la gente está aceptando muy bien mis temas en mi voz también”. Por lo anterior declara que “Es un reto doble poder ganarme un lugar del corazón del público con mi música en mi voz, pero en el camino andamos y creo que vamos bien”.

De su presentación adelanta: “Vamos a refrescar show en vivo, son muchas las canciones que hago en mis conciertos, pero ahora las haré más nuevas, porque meteré guitarra, acordeón y la banda completa. Siempre tener una banda sinaloense completa en un escenario va a ser atractivo para la gente”,, sin dejar de mencionar que será a finales de mayo cuando lance el primer sencillo de este nuevo disco.