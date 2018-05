Betty canta “Por amor”

De éste se desprende el primer corte promocional “Deja”

Arturo Arellano

Betty es una extraordinaria cantante e intérprete, quien actualmente se encuentra despuntando su carrera como solista, luego de haber participado como corista de otros grandes artistas. Para ello presenta su segundo material discográfico titulado “Por amor”, del que se desprende su primer corte “Deja”, con el que ya se encuentra sonando fuertemente en plataformas digitales.

Tras una exitosa presentación en el Teletón el pasado mes de marzo, Betty continúa de lleno en la promoción de su disco, por lo que visitó la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista dijo: “Antes he sido corista de artistas como Thalía, Pedro Fernández y Napoleón, para más tarde ser parte del grupo ‘Voces’. ‘Por amor’ es mi segundo disco como solista, yo soy cantautora, por lo que todas las canciones son mías y el primer corte se llama ‘Deja’, de que el video ya está en Youtube, mientras que el disco está disponible en todas las plataformas digitales, además en las tiendas de discos en su formato físico”.

“Siempre fue mi sueño ser una cantante solista, pero en todas las etapas aprendí mucho, siendo corista, estar detrás de otro artista, es algo que te sirve, tienes que acoplar tu voz de acuerdo a las necesidades del proyecto, como un solo coro, o cantar a capella. Empecé cantando en escenarios bastante grandes como corista y después aprendí a estar más cerca del público, en bares y demás espacios íntimos, ya mostrando mi proyecto personal”.

“Por amor” es un disco “que hace alusión a todo tipo de amor, no sólo el de pareja, hay canciones que hice para mis hijos, otras para Dios y por supuesto de amor de pareja, pero no nos quedamos en una sola temática. En lo que se refiere a la sonoridad es pop country, pero ‘Deja’, dentro de eso es una balada rítmica que le compuse a una de mis hijas. Todas las canciones en el disco son originales, excepto una que salió en los setentas ‘It’s a heartache”, de la que yo hice una adaptación al español ‘Son dolores’, lo cual a sido mucho del agrado de la gente, puesto que es una canción clásica pero en una nueva versión”.

Siendo una exponente fiel del pop country, refiere que “es un género mayormente realizado en Estados Unidos, pero a mí me encanta, por lo que en este disco que empecé con una canción que se llama ‘Corazón tramposo’, que ya tenía sus arreglos, pero el que más me gustó fue country, de modo que sumado a que siempre he cantado pop, decidí fusionar ambos géneros. Sigue siendo un disco pop, pero ahora con tintes e instrumentos de la música country”.

También ahondó en el tema de sus composiciones “A los 12 años empecé a escribir, es algo que siempre me ha gustado, ya después me preparé en ese campo, he tomado cursos, con Mónica Vélez, por ejemplo, que tiene dos Grammys. A la hora de hacer mis canciones combino lo lírico y lo técnico, ahora que lo he aprendido, tengo la oportunidad de corregir cosas, errores que se tienen. Es como escribir un libro y cometer errores ortográficos, pero luego de aprender esos detalles, ya no los cometes más y en este caso las canciones quedan más pulidas”.

Sobre los shows adelanta “estoy preparando una presentación de disco, pero aún no tengo fecha, será por julio o agosto. Mientras tanto, seguimos en la promoción del disco y voy a grabar el video del segundo sencillo ‘Son dolores’, para llegar a los shows en vivo con una madurez del disco más importante y que la gente ya tenga conocidas las canciones”.