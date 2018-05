Iván Ferreiro regresa a México

El cantautor español ofrecerá un recorrido musical de su trayectoria, con un recital el 12 de mayo en el Foro Indie Rocks

Arturo Arellano

Iván Ferreiro es un cantautor español, con buena trayectoria artística; en los noventas lideró “Los Piratas”, una de las bandas españolas de rock más representativas de la década, luego arrancó una aventura en solitario, en la que tiene un largo catálogo de discos, el más reciente de ellos “Casa”, que se propone a presentar oficialmente en México con un recital el 12 de mayo en el Foro Indie Rocks, a donde llegará, no sólo para interpretar los temas del disco, sino para hacer un recorrido musical de toda su carrera, con banda completa.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el cantautor comentó: “Será un concierto especial, para aquellos que me siguen, tocaré canciones del disco nuevo, pero también cosas del anterior y de toda mi carrera. Sobre el disco más reciente, puedo decir que es muy variado, que pasa por muchos estados emocionales y al final se contiene a sí mismo, porque es un disco cerrado, mantiene un hilo conductor, hechos de la vida diaria, para que la gente se identifique con los temas”.

“Lo que me gusta de esta visita es que voy con banda, antes fui a México con un show acústico, y ahora será más dinámico, creo que la banda está en el mejor momento, llevamos tiempo tocando juntos, así que será un show de gran nivel.

En mi caso, depende del día, el cómo estoy sobre el escenario, hay días que estoy hablador, me acerco al micrófono y platico sobre las canciones, pero hay veces que no digo nada, pues lo importante son los temas. Sin embargo, en México siempre me hacen hablar, el público es tan efusivo y caliente, que siempre me sacan comentarios. Tienen unas ganas de comunicarse tan apasionadas de las que es difícil escapar (risas). México es un gran público”.

“Yo creo que de alguna manera cada visita y cada país influye en un artista, quizá de México y en mi caso ha sido en los textos, que tienen que ver con el surrealismo, hay algo en mí desde siempre que habla del surrealismo gallego, pero México es el país del surrealismo.

Antes de viajar acá, yo era más cerrado, pero luego de mi primera visita en 2001 me quedé en shock, me impresionó tanto el tamaño, la energía y fuerza de la gente, su forma de expresar. Así que eso les he aprendido”.

Luego de más de 20 años de carrera “aún me quedan cosas por hacer, espero que vayan surgiendo cosas diferentes, bandas sonoras, cine y tele, tengo proyectos y estoy haciendo cosas. Antes ya he puesto mis canciones en series y películas, lo cual es maravilloso, pero ojalá pueda hacerlo más”.

Siendo su participación en la cinta REC,con el tema “Amor y muerte”, la más conocida en México, dentro del cine.

“Estoy escribiendo cosas, pero no dirigidas a un proyecto en sí mismo, estoy colaborando con otras personas. No obstante, una de mis fantasías es grabar en México con estrellas de ahí, pero aún me falta tiempo, porque la experiencia la tengo, ahora sólo hay que buscar la manera de hacerlo. Mientras tanto, espero que se acerquen a conocer mi música y canciones”.

Iván Ferreiro se presentará el 11 de mayo en el Salón Independencia de Guadalajara y el 12 de en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México.