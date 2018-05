Bronco puso a bailar los tacones en el Auditorio Nacional

La agrupación, liderada por Lupe Esparza, abarrotó el recinto por tercera ocasión

Asael Grande

Con casi cuatro décadas de trayectoria artística, en la que ha acumulado récords de taquilla, premios y certificados por altas ventas de discos, y considerado el conjunto emblemático del género grupero en México, Bronco llegó por tercera ocasión al Auditorio Nacional, tras agotar dos conciertos en octubre y diciembre de 2017, Bronco (integrados una renovada alineación, encabezada por los fundadores Guadalupe Esparza y Ramiro Delgado, a quienes se sumaron René Esparza, José Adán Esparza y Javier Cantú), festejó una vez más 37 años de trayectoria, con la presentación de su nuevo disco bajo el concepto Primera fila, que incluyó éxitos de su historia musical y tres canciones inéditas en vivo, con la participación de artistas de diversos géneros musicales.

Durante dos horas sonaron temas comoZapatos de tacón, Oro y Sergio el bailador, revitalizados con nuevos arreglos. Bronco rompió una vez más esquemas al tocar sus éxitos, mismos que han sido aplaudidos por una gira por todo el país y Estados Unidos, y ahora en su regreso al Coloso de Reforma no fue la excepción. En punto de las 20:30 horas, dieron su conteo de llamadas, con el relinchar de un brioso corcel, para luego aparecer como sombras en el escenario, dando el efecto de proyección en las pantallas de gran formato, con que deslumbraron al respetable.

La agrupación, originaria de Apodaca, Nuevo León y comandada por Lupe Esparza, sorprendió a sus fans de la Ciudad de México, con potente sonido y un sistema de luces de alta tecnología. El público coreó a todo pulmón la primera canción Libros tontos, como si se tratara del éxito del momento, detalle que Lupe Esparza agradeció con una sonrisa y mirar su escapulario rojo, que colocó en su bajo, para luego interpretar, Cómo te lo digo: “gracias por acompañarnos, una vez más, por tercera fecha en el Auditorio Nacional, no hay manera de pagarles, ahora se aguantan porque aquí nos vamos a amanecer, queremos el aplauso más fuerte que jamás hayan regalado”, fueron las palabras de Lupe Esparza, quien estuvo en todo momento interactuando con el público, quien no dejó de ovacionar a la agrupación durante cada canción.

Los precursores de este estilo musical norteño-cumbia, atraparon de principio a fin a los espectadores, quienes corearon cada una de sus canciones en un coro monumental, con temas como Que te han visto llorar, Estoy a punto, Fin de semana, Amigo Bronco, Regañona, Quiéreme, Cumbia triste-Cinco locos, Sherif-Castigados, Adoro(a dueto con María León, gran invitada de la noche), Nayla, Aunque no me quieras, Nunca voy a olvidarte, Huella, Si te vuelves a enamorar, Grande de cadera, Culpa, Castiga-Golpe más, Pastillas, Dos mujeres, Doctor, Corazón duro, Miguel Rivera (Dueto Canelito), Zapatos-Primera fuga, Total-Te quise, No nos vamos a olvidar, Mírenla, Mal amor-Atrapado, Sed-A qué le tiramos, Golpe traidor, Sergio el bailador y Oro.

La agrupación, que continúa en el gusto del público y que se ha ganado un lugar especial entre la música popular mexicana, están más que agradecidos por la respuesta de sus seguidores, quienes llenaron el Coloso de Reforma por tercera ocasión. A la par de la gira que realiza por varias ciudades de la República. Los intérpretes de Nunca voy a olvidarte, Zapatos de tacón, Sergio el bailador, dejaron claro una vez más, por qué siguen en el gusto del público desde sus inicios en los años 80 hasta nuestros días.