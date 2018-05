La pregunta que paralizó a López Obrador en Tercer Grado

La Ley de Herodes

José Luis Montañez

Los mexicanos somos bien chingones para todo… Si viene el mundial de futbol, ya sabemos, desde ahorita, quién va a ganar la copa del mundo, y si no, nada más cheque usted el dato cuando se realice el último partido del mundial de futbol, que se jugará en Rusia a mediados de este año… “Se los dije: Alemania es una potencia y es el mejor equipo del mundo… a huevo que los brasileños iban a refrendar su hegemonía en el balompié, para eso tienen a Neymar Jr.; México estará listo para una final de futbol dentro de tres o cuatro mundiales, y así, nos pasamos hablando puras pendejadas, que no nos llevan a nada, pero que nos hacen ver, según nosotros, como gente inteligente, bien formada y chingona.

Ya sabe usted, discutimos, manoteamos, gritamos, y bueno, si se nos pasaron las chelas, el tequila, la mariguana o el perico, puta madre… quién nos aguanta.

Igual pasa cuando viene la Serie Mundial de Beisbol, se van a celebrar elecciones presidenciales en México, en tiempo de las Olimpiadas y hasta cuando tiembla en México y por desgracia se nos caen algunos edificios en la Ciudad de México, entonces sacamos nuestros conocimientos de arquitectura, ingeniería civil y qué sé yo, y hablamos de la placa tectónica, de que México está atravesado por la Falla de San Andrés y de que un día va a temblar tan fuerte que Dios nos agarre confesados.

México está convertido en el país que a todo le tira y a nada le pega. Somos como el bufoncito de la fiestecita en todos los eventos en los que participamos, llámese futbol, olimpiadas, cumbres políticas mundiales, y bueno, para que le sigo contando, si usted ya sabe bien de lo que le hablo.

PRIMERA EMISIÓN DE TERCER GRADO…

Me llama la atención una carta que estuvo circulando de manera profusa en las redes sociales este fin de semana, señalando al periodista Joaquín López Dóriga como un vendido y servil, pues junto con Leopoldo Gómez, titular de la emisión de Televisa, llamada Tercer Grado y los periodistas Carlos Loret de Mola, René Delgado, Raymundo Riva Palacio, Denise Maerker, el propio Joaquín López Dóriga, y el gran periodista y escritor Leo Zuckermann, dejaron ir “vivo” al candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien estuvo, como primer invitado en este programa de corte político, que reanudó sus emisiones con motivo del proceso electoral que se vive en nuestro país.

Yo le quiero decir a usted que todas esas personas que firmaron el texto que circula por las redes sociales, señalando a López Dóriga de vendido y palero o vieron otro programa o más bien NO pusieron atención al desarrollo de la entrevista colectiva, que le hicieron al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, pues ya sabe usted que el famoso “Peje” es como un pescado enjabonado, político mañoso y un hombre que sólo contesta lo que le conviene cuando es entrevistado para algún medio, porque se siente dueño de la verdad y además, como en este momento encabeza las encuestas electorales con miras a las presidenciales del primer domingo de julio venidero, pues simple y sencillamente no hay quien lo aguante, ni tampoco quien lo haga que se conduzca con verdad, sinceridad y honestidad durante un encuentro con periodistas profesionales, como fue el caso de Tercer Grado, de la empresa Televisa.

AMLO, DUEÑO DE LA VERDAD ABSOLUTA

Y bueno, ya sabe usted cómo se las gasta don Andrés Manuel López Obrador, quien va por tercera ocasión por la Presidencia del país. Por principio de cuentas, nunca abandonó el tono sarcástico y burlón, más bien de perdonavidas, durante los cuestionamientos y preguntas que le lanzaron, tanto Raymundo Riva Palacio, Carlos Loret de Mola, el propio Leopoldo Gómez, Joaquín López Dóriga, Denise Maerker y Leo Zuckermann, quien para mi gusto hizo la pregunta más inteligente de toda la noche.

En respuesta a las preguntas de los periodistas de la cadena televisiva, López Obrador contestó, como es su costumbre, lo que quiso, como quiso, a la hora que quiso y porque quiso.

Y mire usted, si así tenemos que aguantar a este sujeto que ya se siente Dios Padre en la Tierra, imagínese lo que va a ocurrir cuando esté sentado en la silla presidencial, si es que gana, como él lo piensa y lo asegura, las elecciones presidenciales del domingo primero de julio.

No quiero exculpar a ninguno de los colegas que participaron en el citado programa de corte político, pero sí señalar que todos ellos trataron de acorralar a López Obrador con las preguntas que todos nos hacemos y que éste mañoso y taimado político tabasqueño no quiso responder, porque simple y sencillamente se siente dueño de la verdad y para él, tanto periodistas como políticos, empresarios, líderes sociales, intelectuales y todos los que no pensamos igual que él, somos una bola de pendejos.

MÉXICO ESTÁ YA DIVIDIDO

Y bueno, lo que se ve venir después del día de las elecciones, no es muy difícil de adivinar, un pueblo, como siempre, ha estado dividido y culpándose del futuro de nuestra patria.

Si gana el “Peje”, que a toda madre para él y su grupo de millones de seguidores que quieren ver cómo este Mesías los mantiene sin trabajar por medio de becas a las madres solteras, a los ninis, a los abuelitos, a los estudiantes, y bueno, yo creo que también a los deportistas, a los huevones, a los que nunca trabajan, a los que se la pasan en el “pedo” o drogados, porque ahora sí ya llegó quien les va a hacer “justicia” y con la cuarta refundación de la patria, habrá suficiente lana para todos y para cumplir el sueño de cada compatriota que piensa como él, de vivir como rey, pero sin trabajar…si no, qué chiste.

LEO ZUCKERMANN

Fue en la última etapa del programa Tercer Grado, cuándo el escritor y periodista Leo Zuckermann le hizo una pregunta directa a Andrés Manuel López Obrador, que lo dejó frío y mudo.

Según las encuestas, usted es el candidato más aventajado para ganar la Presidencia del país el primero de julio. Ya nos dijo que va usted a fundar por cuarta ocasión el país como nación y que va usted a iniciar una batida contra la corrupción, como se barren las escaleras, de arriba para abajo… Mi pregunta es, va usted aplicar la ley y enviar a la cárcel a todo funcionario público, incluyendo al Presidente, que hayan cometido actos deshonestos durante su gestión como servidor público.

El “Peje” tragó un poco de saliva, se puso de lado y nuevamente con su tono de perdonavidas, que últimamente ha remarcado su personalidad, dijo que él no tenía tiempo para venganzas personales o de grupo, que el país no está para entrar en una lucha entre todos y andar persiguiendo a ex funcionarios públicos para meterlos al bote.

Amor y paz, parecía decir el de Macuspana, tras aseverar por enésima ocasión durante el programa que él se iba a dedicar a refundar la nación y a ver que México tenga por fin un grupo de servidores públicos honestos, valientes, inteligentes y sólo le faltó también agregar que guapos…que no Mouse Mickey.

SE DEBE HACER LA MISMA PREGUNTA A LOS CINCO CANDIDATOS

Y mire usted, ya está casi en puerta el segundo debate televisivo entre los candidatos presidenciales que van a suceder en el cargo a Enrique Peña Nieto. Podríamos robarnos 5 minutos de ese segundo encuentro, que se va a celebrar en Tijuana, entre Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Jaime Rodríguez, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador, para hacerles la misma pregunta a cada uno por separado y que contesten SI o NO, simplemente cuando se les requiera, con toda claridad que si van a aplicar la ley a todo servidor o ex servidor público corrupto, incluyendo al Primer Mandatario.

Esto, estoy seguro, que realmente esa sola respuesta nos dejaría tranquilos y además, quien responda de manera positiva que sí lo hará y llevará a la cárcel a todos aquellos que han ofendido a la patria, tendrá desde ese preciso momento y con toda seguridad nuestro voto para llegar a la Presidencia del país.

