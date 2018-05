Por fijar agenda, AMLO pelea con todos

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

No pocos operadores de marketing político y electoral coinciden en que Andrés Manuel López Obrador tiene una estrategia muy bien planeada para mantener, en estos tres meses de campaña presidencial, al país concentrado en él y su campaña.

Ya sea con lo del tigre suelto, con su advertencia de que cancelará la construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, con su supuesta intención de aplicar amnistía y diálogo con delincuentes y jefes del narco, o de mostrar un absoluto desprecio a sus contendientes en el primer debate y ahora con sus ataques a los hombres del dinero, López Obrador ha mantenido centrada la atención en él.

Así ha cumplido con las primeras 5 semanas y media de la campaña electoral. Lo espectacular de sus declaraciones no sólo arrebata espacios en diarios y medios electrónicos y digitales, sino que anula la presencia de los otros 4 candidatos presidenciales.

Nadie hoy se acuerda de algún proyecto planteado ya sea por José Antonio Meade o Ricardo Anaya, por Margarita Zavala o Jaime Rodríguez, El Bronco.

De este último todos saben que propuso cortarle las manos a los ladrones.

Hoy su choque frontal con las cúpulas empresariales y del gran capital responde a esa estrategia.

Y a cada embate, suma adeptos. Calificar de ladrones, rapaces, mafiosos, conspiradores, fraudulentos, intrigantes, corruptos, secuestradores de instituciones y del gobierno, abusivos y otra retahíla de adjetivos aplicados contra los más grandes y poderosos empresarios de México, arranca aplausos y apoyos de sus huestes.

Los ricos aludidos incluso por su nombre, evidentemente no esperaban estos ataques de un candidato presidencial, llegaron a fines de la semana anterior no sólo descompuestos, sino apabullados.

En este contexto el Consejo Mexicano de Negocios publicó una carta abierta en que condenan los señalamientos y acusaciones de López Obrador y le recuerdan que sólo los empresarios reunidos en este consejo tienen compañías que dan empleo a 1 millón y medio de trabajadores.

En otros foros, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex y Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial le dijeron al tabasqueño que si quiere pleito pues pleito tendrá.

De Hoyos indicó que en el país hay más de 36 mil empresas que dan empleo a 9 de cada 10 mexicanos. Castañón por su parte afirmó que no se permitirán radicalismos que confronten a los mexicanos.

López Obrador, quien abrió la confrontación la semana anterior con los adjetivos más duros hacia los empresarios, comenzó el domingo a regresar a sus llamados de amor y paz hacia los hombres del dinero.

Exhibiendo un pañuelo blanco, dijo que él respetaba a los empresarios, pero insistió en que estos pretendían seguir robando.

A los del Consejo Mexicano de Negocios, los calificó de “ser una minoría rapaz que ha robado mucho, tiene confiscadas y secuestradas a las instituciones y al gobierno federal, al que ha convertido “en el payaso de las cachetadas.

“No quieren que haya un cambio de régimen, y para ser claros no quieren dejar de robar, y no quieren perder el privilegio de mandar porque no sólo es hacer negocios al amparo del poder público, sino que se sienten los dueños de México”.

En fin, que la guerra entre AMLO y los hombres del capital está planteada y ahora ninguna de las partes puede hacer la graciosa huida.

Meade y PRI recuperan actos de masas

El PRI bajo la conducción ahora de René Juárez, relanzó la decaída campaña presidencial de José Antonio Meade con una estrategia que siempre les ha funcionado muy buen: con un acto multitudinario que abarrotó la enorme explanada de la sede nacional del tricolor.

Ahí el candidato recobró su talante y en un discurso mejor articulado que los que ha encabezado el primer mes de la campaña electoral dejó establecido el eje de su cierre de campaña.

Faltan 56 días para llegar al 1 de julio, dijo a una concentración de entre 10 o 15 mil priístas, y en esos 56 días, indicó, “nos iremos a las calles a tocar puerta por puerta para intentar de convencer a la mayoría de los mexicanos y poder ganar la elección el primero de julio”.

Acompañado por ex gobernadores, ex presidentes del PRI, gobernadores, alcaldes, senadores y diputados, entre quienes se encontraban los senadores Emilio Gamboa y Arturo Zamora, Claudia Ruiz Massieu y Aurelio Nuño, el candidato dijo que su campaña irá a fondo a salvaguardar a los mexicanos.

Sin necesidad de repetir el nombre de Andrés Manuel, dijo:

“En esta campaña decimos: ¡No! a visiones autoritarias”,

En lo que falta, agregó, el PRI mostrará la fuerza para convencer a un ejército de millones de militantes y simpatizantes que saldrán a la calle, que tocarán puerta por puerta, todas las manzanas, todas las colonias, todas las secciones de todos los distritos y de todas las circunscripciones para convencer al electorado de que la suya es la mejor opción.

“Hoy quiero, frente a ustedes, reconocer a René Juárez. Y en él, a una militancia activa y comprometida, que pica piedra y palo, que toca puertas, convence a su vecindad, y a un dirigente que, frente al reto y frente a la dificultad, viene y dice aquí: ‘¡Sí se puede!”, subrayó.

Resumen de hechos

Al hacer un balance de lo alcanzado por el Senado durante los 6 años de la legislatura que culminará el 30 de agosto, Ernesto Cordero, presidente de esta cámara, dijo que en este tiempo los senadores alcanzaron uno de los períodos de cambio más importantes de México, lo que implicó una transformación estructural para elevar la productividad, fomentar el crecimiento económico, ampliar los derechos de los mexicanos y afianzar nuestro régimen democrático y de libertades.

Cordero indicó que en las 437 sesiones realizadas a lo largo de estos 6 años, se aprobaron 31 reformas constitucionales y 75 nuevas leyes para darle curso a un nuevo sistema educativo nacional y elevar la calidad de la enseñanza; modernizar el sector energético e impulsar a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad como empresas productivas del Estado; así como transformar el sistema político-electoral.

Igual se crearon las bases para comenzar a operar el nuevo modelo de Justicia Penal Acusatorio y el Sistema Nacional Anticorrupción; además, se avalaron las leyes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos; y asegurar el manejo responsable de las finanzas de estados y municipios.

En general, explicó, se realizaron 849 reformas y se tramitaron 519 nombramientos para diferentes cargos tanto en organismos autónomos, y otras áreas de Gobierno; así como la ratificación 1031 grados militares y 857 grados navales; y se concedió a seis grandes mexicanos la Medalla Belisario Domínguez: Ernesto de la Peña Muñoz, Manuel Gómez Morín, Eraclio Zepeda Ramos, Alberto Bailléres González, Gonzalo Miguel Rivas Cámara y Julia Carabias Lillo.

Todos un resumen de lo hecho por el Senado en estos 6 años.

