No tendría problema en concesionar nuevo aeropuerto: AMLO

Afirma que se reunirá con EPN para revisar la mejor opción

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, rechazó estar cerrado a discutir la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM), e incluso planteó el concesionar la obra a empresarios.

Señaló ante representantes del sector turismo, que en caso de ganar el próximo 1 de julio, buscaría el diálogo con empresarios, contratistas y todos los que intervienen en la construcción de la nueva terminal aérea, inclusive con aquellos que hayan invertido en bonos, “y así revisar la mejor opción”.

“No estamos cerrados al nuevo aeropuerto, no es una decisión tomada, es buscar lo que más le conviene a México. Lo que no queremos es destinar la mitad de la inversión pública a una obra, necesitamos distribuir la inversión en todo el país, ¿Por qué no se concesiona (el nuevo aeropuerto)? Yo no tendría ningún problema”, dijo.

“Lo que no quiero es que la inversión pública para este año, es de 600 mil millones de pesos, yo no voy a destinar la mitad de la inversión pública si necesitamos desarrollo en todo el país, sólo para una obra, eso no se puede”, dijo durante su participación en el Foro Nacional de Turismo.

Al ser cuestionado por la ex secretaria de Turismo, Silvia Hernández, el tabasqueño aseveró que si se continúa con la construcción del NAIM la mitad de la inversión pública del próximo año sería sólo para esa obra.

No obstante, insistió en que desde su perspectiva, la mejor opción sería realizar dos pistas en la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, y conectarla con el actual aeropuerto, para lo que se emplearía una inversión de “50, 70 mil millones de pesos y lo terminaríamos a más tardar a principios del 2020”.