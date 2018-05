Mamás gozarán de “Los tres cochinotes”

Paul Stanley, Jorge Alejandro Marín “Ese Wey” y Charly “Huevo” Barrientos, ofrecerán show de standup, especial para las madres este 11 de mayo en el Voilá

Arturo Arellano

Paul Stanley, Jorge Alejandro Marín “Ese Wey” y Charly “Huevo” Barrientos, mejor conocidos en complicidad como “Los tres cochinotes”, ofrecerán un show especial para las madres y sus familias, este 11 de mayo en el Voilá de Antara Polanco, a donde llevarán parte de sus clásicas rutinas, pero incluyendo también comedia inspirada en las madres mexicanas.

Siendo tres estilos de comedia completamente diferentes dentro del mismo género, que es el standup, “Los tres cochinotes” platicaron en exclusiva con DIARIO IMAGEN, en ese afán de explicar cómo se conformará el espectáculo.

Marín arrancó diciendo: “Somos tres sujetos completamente distintos, pero eso es lo que hace interesante nuestra propuesta, porque en un solo espectáculo, la gente podrá ver tres tipos de comedia. Ya habíamos hecho un show juntos antes, pero ahora tomando en cuenta el Día de las Madres, vamos a hacer algo pensado en ellas. Es un show para las mamás, trataremos de hacer la mayor cantidad de material posible en torno a ellas y además habrá una banda que estará tocando en vivo música de los 90’s y 2000, esto al final de nuestro show, de modo que es una fiesta completa”.

Paul añadió: “La idea es que las madres se pasen un buen día en compañía de sus familiares, en este caso pueden llevar a sus mamás o a quien quieran, la mamacita, la mamasota (risas). La verdad es que todos se la van a pasar bien con este menú de comedia de autor, en el que cada uno estará contando su vida en tono cómico”. “Huevo” Barrientos, aclaró: “Todos en nuestros shows alguna vez ya hemos hablado de las mamás, lo que pasa es que en el camino vamos probando otro tipo de comedia, otra rutina, nos actualizamos y vamos dejando cosas que eventualmente regresarán al show. En este caso el tema de las mamás, de las abuelas. Alex ya tiene muy bien definido lo que habla sobre su madre y su abuela, Paul también, entonces, la idea es adaptar todo lo que ya tenemos a la rutina actual, nada es forzado”.

“Los tres tenemos madres viejas, de modo que vamos sobre eso, porque tenemos educación de las madres sold schoolmexicanas, también machistas, porque así ha sido, no como las madres actuales. Y si bien hablamos de nuestras jefas, que son de la vieja escuela, el show termina siendo para todas las madres, porque el hablar de las mamás es algo universal, lo que nos decía nuestra jefa, a ella se lo decía nuestra abuela y es lo mismo que ahora nuestras esposas le dicen a nuestros hijos. Y las rutinas están para todo tipo de público, pueden ir todos a pasarse un rato de risas, que se amamanten y nutran (risas)”.

Alex Marín asegura: “Hemos compaginado nuestros estilos de comedia y ha sido un éxito. Nos la pasamos bien juntos, es como tres cuates que se suben al escenario a platicar, nos juntamos a echar desmadre. Cada quien tendrá alrededor de media hora de show en solitario, pero preparamos algo los tres juntos hacia el final. Hacemos alguna dinámica interesante. Paul habla de su papá, Charlie de su experiencia con José José (risas), yo habló también de mi madre, pero además de las cosas que nos hacen únicos”.

Tomando en cuenta el clima político que atraviesta nuestro país, Alex Marín refiere: “Hacer comedia es más fácil, lo hace dificíl en los medios de comunicación, pero yo creo y si hablo de política porque creo que la comedia puede mover tantito a la gente. Hay cosas que el mexicano no entiende o no escucha, hasta que es por medio de un chiste, así que yo hablo de elecciones, es un leve, más bien se trata de reírnos de nosotros mismos”. En ese mismo tenor, Paul agregó que “En mi caso yo no hablo de política, no me late, prefiero que a gente se ría de otra cosa. Mucha gente en mi familia se dedica a la política, pero a mí me da flojera. Estoy al pendiente, pero no para mi comedia”. Por eso, Marín resume el show: “Dicen que en la mesa no se habla de política, religión y futbol, pero yo digo que sí y nosotros en el show lo hacemos. Si en este país se hablara más de política, religión y futbol en la mesa, elegiríamos mejor a nuestros gobernantes, la Iglesia no tendría secuestradas nuestras voluntades con la idea de la culpa y menos gente le iría al América (risas)”. “Los tres cochinotes” presentan su show de standup este 11 de mayo en el Voilá de Antara Polanco.