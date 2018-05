Eugenio Derbez presenta en México “Hombre al agua”

La cinta se estrena en salas nacionales este 10 de mayo, con las actuaciones de Anna Faris, Eva Longoria, Cecilia Suárez, el mismo Derbez, entre otros

Asael Grande

Metro-Goldwyn-Mayer Pictures (MGM) y Pantelion Films son los productores de la nueva cinta de Eugenio Derbez, “Hombre al agua” (Overboard), misma que será estrenada en México el próximo 10 de mayo; una cinta dirigida por Ron Greenberg, en una una versión moderna de la clásica comedia romántica estelarizada por Goldie Hawn y Kurt Russell en 1987.

En conferencia de prensa, Derbez, quien comparte créditos en la cinta con Anna Faris, Eva Longoria, John Hannah, Mel Rodríguez, Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Fernando Luján y la participación de Omar Chaparro, Adrián Uribe y Jesús Ochoa, comentó: “estamos muy felices de presentar en México ‘Hombre al agua’, en Estados Unidos abrió este viernes pasado, y lo hizo en segundo lugar general en todo ese país, debajo de “Avengers”, fuimos la comedia número 1 en todo Estados Unidos, es una película que, a pesar de que es americana, tiene un elenco mexicano muy grande, tiene mucho de México, es un orgullo para mí poder ver la bandera mexicana en el yate, ver este elenco mexicano en pantalla en los cines de Estados Unidos, fue sorprendente para mí que las escenas mejor calificadas, fueron las escenas habladas en español, en Hollywood lo único que manda es la taquilla”, comentó Derbez.

Por su parte, la actriz Anna Faris, agradeció mucho “el poder participar en esta película, me sentí muy orgullosa de mi personaje, y grabar con estrellas mexicanas, una cinta llena de amor, y acerca de la familia, cuando yo soy una persona terrible en la película, no importa, pero quiero agradecer a Derbez, amo la Ciudad de México, su gente, su hospitalidad, es increíble”. La actriz Cecilia Suárez, destacó que ‘Hombre al agua’ “es importante que una película que reúne a talento de ambos países, esté en pantallas antes el momento tan crítico que estos dos países atraviesan, en ese sentido, la película no puede llegar en un momento para salir a la luz”.

Finalmente, Jesús Ochoa dijo: ‘Hombre al agua’ “es una película digna representante de lo que debe ser el TLC, porque está hecha por mexicanos, y estadounidenses, y se armó en Canadá, entonces, deberían de tomar cierto ejemplo para ver cómo nos ponemos de acuerdo en este Tratado de Libre Comercio, que de alguna u otra manera ha menospreciado nuestro cine, hay que felicitarnos en ese sentido, congratularnos”.

En este nuevo giro, “Hombre al agua“, se enfoca en Leonardo (Eugenio Derbez), un playboy multimillonario, egoísta y junior perteneciente a la familia más rica de México -interpretados por Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Fernando Luján- y Kate (Anna Faris) una madre soltera de clase trabajadora contratada para limpiar su lujoso yate. Después de despedir a Kate injustamente y negarse a pagarle, Leonardo se excede celebrando y cae al mar abierto, despertando con amnesia en la costa de Oregon. Cuando Kate se entera de esto, aparece en el hospital y para recuperar su dinero, convence a Leonardo de que es su esposo y lo pone a trabajar por primera vez en su vida. Aunque al principio es miserable e inepto, Leonardo se asienta lentamente, eventualmente ganándose el apoyo de su nueva “familia” y sus compañeros de trabajo -interpretados por Omar Chaparro, Adrián Uribe, Jesús Ochoa-, pero con la familia multimillonaria de Leonardo en su búsqueda y la posibilidad de que su memoria regrese en cualquier momento.