“Después de casa de muñecas” cimbrará la escena nacional

La obra, dirigida por Mauricio García Lozano, estará diez únicas semanas de temporada en el Teatro Xola

En 1879, el dramaturgo Henryk Ibsen estrenó en la lejana Noruega la obra Casa de muñecas, considerada por los críticos como la primera obra teatral realmente feminista. Al final de la misma, Nora, su protagonista, abandonaba a su esposo y sus hijos, para labrarse su propia vida.

La obra fue un escándalo, y a lo largo de 140 años se ha mantenido como un pilar de la dramaturgia en torno a los temas femeninos.

Siglo y medio después, en el 2017, el joven dramaturgo Lucas Hnath estrenó en Broadway Después de casa de muñecas(A Doll’s House Part 2), en la que Nora regresa a su hogar después de quince años de ausencia. Hay un asunto pendiente que le urge y debe resolver. Ahí inicia esta puesta en escena.

Considerada por The New York Times, Los Ángeles Times, W Magazine y Time Out New Yorkcomo la mejor obra de la temporada en su estreno en Broadway, Después de casa de muñecasllega este 2018 a nuestro país, en su segundo montaje en el mundo, luego de su deslumbrante estreno neoyorkino.

Y para un montaje de esta importancia una dupla de tal magnitud: Ella, una de las actrices más respetadas, premiadas y reconocidas de nuestro país: Cecilia Suárez, y él, uno de los directores más sólidos, versátiles y creativos de la escena nacional: Mauricio García Lozano, quienes aquí, por cierto, trabajan juntos por vez primera.

Juan Carlos Colombo en el personaje de Torvaldo; Beatriz Moreno como Ana María y Paulette Hernández y Assira Abbate, quienes alternarán en el papel de Emmy, completan el reparto de esta historia, también nominada al premio Tony como mejor obra del año.

Después de casa de muñecascuenta el caótico, impensable, sorpresivo y quizá hasta inexplicable regreso de Nora al que fue su hogar quince años antes, y lo hace de tan magistral, contundente y singular manera que la crítica neoyorkina, la más exigente del mundo, la ha celebrado efusivamente. Ahora, Después de casa de muñecasllega a nuestro país, con una producción de Mejor Teatro, Morris Gilbert y OCESA.

García Lozano cuenta, como siempre, con el mejor equipo creativo, integrado por Adrián Martínez Frausto, diseño en escenografía; Mauricio Ascencio, en el vestuario; Pablo Chemor, musicalización; Víctor Zapatero, en el diseño de iluminación, y Maximiliano Antúnez y Elizabeth Ramírez, como productores ejecutivos del montaje.

Después de casa de muñecasse presenta, por únicas diez semanas, en el Teatro Xola Julio Prieto, los viernes a las 19:00 y 21:00 horas; sábados a las 18:00 y 20:00 horas y los domingos a las 17:00 y 19:00 horas. Los boletos ya están a la venta en la taquilla del teatro y en el sistema Ticketmaster.