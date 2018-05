Ari Telch será un “D’Mente” en el Teatro Del Parque Interlomas

El actor se presentará los días 9, 16, 23 y 30 de mayo, con una obra que aborda los padecimientos psiquiátricos y enfermedades mentales, en un formato de monólogo

Asael Grande

Después del éxito obtenido en el Teatro Milán, el actor Ari Telch regresa con su puesta en escena D’Mente, al Teatro Del Parque Interlomas (mayo 9, 16, 23 y 30), para abordar los padecimientos psiquiátricos y enfermedades mentales, en formato de monólogo, mismo en el que abre su corazón para hablar de su propia condición: “ha sido sorpresivo para nosotros, nos tardamos mucho tiempo en que esto cuajara desde hace tres años y medio, con investigaciones, libros, segmentos, y mucho amigos psiquiatras, muchos amigos enfermos participaron en pláticas, etc., hasta que llegó a mi lado, Alfonso Cárcamo (director de la obra D’Mente), quien es parte de la enfermedad que yo padezco, y nos sentamos ocho meses y comenzamos a aterrizar esta obra, fuimos estructurándolo, y logramos llegar a esto; la obra sí le ha llegado a la gente, el público sí entiende la enfermedad con la obra, lo que pasa es que nosotros no tenemos programas de higiene mental, en México no existe, nadie nos platicó de niños que el cerebro se enfermaba, pero ¿qué es la angustia, qué es la depresión, qué son tantas cosas con las que convivimos todos los días?, porque el trabajador promedio en México, se pasa de tres horas a tres horas y media en el transporte público, la ansiedad que eso te provoca, tenemos un grave problema de salud en México, que nadie está atendiendo, entonces, hablamos de eso en la obra”, dijo el actor en conferencia de prensa.

Ari Telch abre su corazón y hace uso de su extenso repertorio de talentos en este divertido, pero profundo soliloquio que nos acerca al complejo tema de la salud mental, sus mitos y retos: “en México tenemos 15 millones con trastornos de ansiedad generalizada, 17 a 20 millones de personas enfermas de depresión; uno de cada diez mexicanos padece adicción, y hay una clínica de rehabilitación a cargo del Estado en todo el país, no hay hospitales para rehabilitarlos, entonces, tenemos que empezar a hablar de salud mental, que la gente sepa que convivimos con ella todos los días, y esas son revelaciones para la gente, por qué se le tiene miedo al psiquiatra, si con él se va a platicar veinte o treinta minutos, no es un psicoanálisis, ellos son especialistas en decodificar la química del cerebro, para eso estudiaron y se especializaron, y algunos hacen doctorado”, agregó Telch.

En el escenario, el actor hace parodia, stand-up, canta, baila y encarna a varios personajes que redondean una presentación que deja de manifiesto la madurez, encanto y talento del protagonista: “la salud mental es un asunto tan desconocido, ignorado, entonces, con la obra a la gente le ‘caen ciertos veintes’, es como hacer una ficción, estar en el escenario siempre es terapéutico, ahora la gente se acerca a mí, pero yo no soy psiquiatra, sí investigo al enfermedad mental, fue fundamental para mí, para lograr tener una vida con bienestar, yo no doy consultas médicas, sería algo irresponsable, mi enfermedad bipolar es completamente diferente a la enfermedad bipolar de mi vecino, son enfermedades que tienen características diferentes en cada enfermo.