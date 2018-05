TEQROO traiciona a los cancunenses

Yolanda Montalvo

En Cancún, en los últimos dos años, se han disparado las alarmas por la cantidad de homicidios, robos, asaltos, secuestros, extorsiones, cobros de piso y demás delitos patrimoniales (le pongo como ejemplo la quema de vehículos que se registró ayer en el estacionamiento de un conocido restaurante, Los Buzos) que mantienen a la sociedad con los pelos de punta y sin saber qué hacer para proteger a los suyos y a sus propiedades; esto crea incertidumbre en los inversionistas y empresarios, que la pensarán dos veces antes de traer a este polo turístico su dinero y ser una víctima más de los grupos delincuenciales.

En el caso de los hoteleros existe alarma, por cómo se han suscitado hechos delictivos en contra de turistas, tanto nacionales como extranjeros, que son presa fácil de la delincuencia organizada, que ahora ha sentado sus redes en este destino turístico, considerado el principal del país y uno de los más importantes del mundo.

La industria turística ya tuvo una probadita de lo que significa para Cancún tener sobre el destino una alerta de viaje, emitida por Estados Unidos, y que le costó una ardua labor al gobierno del estado, para que ésta fuera retirada.

Por todo esto, es urgente que Benito Juárez tenga en su administración municipal a una persona que garantice el retorno de la calma, se requiere de alguien al que no le tiemble la mano y que tenga el apoyo del gobierno federal, del estatal, de los grupos empresariales, así como el poder de convocatoria para que la población le entre a la prevención y la denuncia.

El fallo fallido

El 1 de julio está a la vuelta de la esquina y los cancunenses tendrán la posibilidad de elegir a su alcalde, empero, el Tribunal Electoral de Quintana Roo y el Instituto Electoral, tal pareciera que están contra los intereses de todos los pobladores quienes han vivido, durante los dos últimos años una alarmante ola de violencia, pues el TEQROO, en una sesión repentina y “urgente”, no programada, resolvió confirmar el acuerdo del 20 de abril del IEQROO, mediante el cual los consejeros electorales decidieron negar el registro del candidato de la alianza “Por Quintana Roo al Frente”, José Luis “Chanito” Toledo Medina.

Con ello, el TEQROO impide que Cancún tenga una opción más para elegir a su gobernante, pues hasta el momento, ninguno de los registrados ha mostrado tener la capacidad de erradicar el lastre de la violencia.

Ni de dónde escoger

Hasta el momento, pues aún no inician las campañas de los aspirantes al voto por la presidencia municipal de Cancún, no se conoce que tengan una propuesta concreta para abatir los problemas de Benito Juárez.

Empero, se puede, desde la distancia, vislumbrar qué es lo que tienen para ofrecer a los cancunenses para garantizar su seguridad.

Por parte de la abanderada de Morena, Mara Lezama, no se puede esperar más que las propuestas centralistas que tiene en mente Andrés Manuel López Obrador, pues como dogma, los morenos y los pseudomorenos recién agregados, no propondrán nada diferente a lo que su nuevo amo les dicte, así que, no se puede esperar una gran sorpresa de la locutora, más que la cantaleta de AMLO.

Del abanderado del PRI-PVEM-PANAL, Mario Machuca, no espere mucho, ya ve usted como tiene el gobierno verde de Remberto Estrada este polo turístico o ¿qué se puede esperar nuevo de “Machuquita”, que viene del mismo partido que ahora tiene a Benito Juárez así?

Por otro lado, está el candidato independiente, Isaac Janix, sin experiencia en cargos políticos y del que esperamos aún diga esta boca es mía y nos sorprenda con propuestas concretas y no ocurrencias.

Para rematar el cuadro, tenemos a la candidata del PES, la tiburona cubana, Niurka Sáliva que, siendo realistas, no es ella la que llevaría las riendas del ayuntamiento, sino su marido, Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, que, aunque él diga lo contrario, durante su trienio de gobierno se vivieron grandes episodios de violencia, así como la “importación” en masa de los paisanos de Niurka, que ahora tienen infestado el centro de Cancún con “paladares” y fondas, eso, los que se dedican a trabajar de forma honesta, el resto se encarga de cometer toda clase de ilícitos, mientras se pasean por este polo turístico en autos de lujo, realizan grandes compras en Costco y gritan mientras hablan por teléfono.

Apoyo a Toledo Medina

Líderes hoteleros, representantes de partidos políticos de la coalición “Por Quintana Roo al frente” (PAN-PRD-MC), de asociaciones civiles, de comerciantes y de residentes de Cancún, han señalado que el fallo en contra de la candidatura de José Luis “Chanito” Toledo para que sea candidato del PAN-PRD-MC a la presidencia municipal de Cancún, fue un acto viciado, donde predominan los intereses personales y de grupo de camarillas políticas, que pretenden seguir utilizando el ayuntamiento de Benito Juárez como una caja chica para mantener y financiar sus ambiciones políticas.

Los hoteleros, empresarios, comerciantes, prestadores de servicios de todo tipo, residentes de fraccionamientos, el ciudadano común y corriente están más que preocupados por la forma vergonzosa en la que ha actuado el Tribunal Electoral de Quintana Roo para negar la candidatura de “Chanito” Toledo como aspirante a presidente municipal de Benito Juárez.

Con el fallo del TEQROO se niega una opción a todo cancunense de elegir a quien le pueda dar la oportunidad de vivir en paz y tranquilidad, pues ninguno de los aspirantes a ocupar el cargo de alcalde de Cancún tiene la capacidad y la experiencia para combatir al crimen organizado y a la delincuencia común, que se han convertido en el verdadero azote de la población de este paradisíaco destino turístico de clase mundial; ya lo veremos en sus propuestas de campaña.

En manos federales

La coalición “Por Quintana Roo al Frente” impugnará ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución del Tribunal Electoral local, mediante la cual, determinó negar la candidatura de José Luis Toledo Medina a la presidencia municipal de Benito Juárez.

El PRD se mantiene firme con su candidato, y mostrarán las pruebas documentales de la residencia de Toledo Medina en Benito Juárez, entre ellas los contratos por los que ocupa una vivienda en el residencial Lagos del Sol y las constancias de estudios de sus hijas en una escuela local.

Para Toledo Medina y para la coalición “Por Quintana Roo al Frente” no hay de otra, más que confiar en que a nivel federal se resuelva su candidatura. Tantán.

