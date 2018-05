“Sexo, exilio y rock and roll”, de Ali Eskandarian

En la ruta de las letras

Patricia Correa

¿Qué hace un músico punk iraní en los Estados Unidos de los 90?

Si tuviéramos que reconstruir la biografía personal de Ali Eskandarian deberíamos echar mano de Sexo, exilio y rock and roll y descubriríamos cómo fueron los últimos años de su vida en Nueva York. Esta novela es el retrato de un grupo de músicos que, tras abandonar su Teherán natal, azuzados por la policía secreta de los ayatolas, soñaron con la American Way of Life.

Sexo, exilio y rock and roll nos remite directamente a los relatos de Jack Kerouac o, incluso, de William Burroghs, es la crónica de la cotidianeidad de una generación escrita sin florituras, con la deliciosa intensidad de los textos que son reflejo de la vida. Eskandarian nunca llegó a ver su libro publicado, un grupo de encapuchados irrumpió en la casa que compartía en Nueva York y le asesinó a tiros.

“Recuerdos de un instante”, de Nick Drake

El compendio definitivo de la vida de Nick Drake

Nick Drake: recuerdos de un instante no es una autobiografía ni tampoco, en sentido estricto, una biografía. Es una semblanza que, por su extensión y contenido, transciende el cometido de las fórmulas anteriores; es el compendio autorizado y definitivo de una vida y, por extensión, de su exigua -pero célebre y cada vez más celebrada- obra.

Es una biografía sui generis, es un viaje al interior de la canciones de Nick Drake y es mucho más. Empleando por primera vez los testimonios de quienes lo conocieron, combinando recuerdos, diarios, artículos, ensayos, fotos y recortes de prensa. Esta conmovedora recapitulación logra arrojar nuevos destellos de claridad sobre un personaje recluido en sí mismo que siempre esquivó la mirada pública, un enigma que parecía desafiar cualquier análisis. Aquí hallaremos por fin al poeta, al cantante, al amigo, al hijo y al hermano. Aquí hallaremos a Nick Drake en toda su extraordinaria complejidad.

Con el paso de los años, la admiración por Nick Drake ha ido creciendo y en la actualidad está considerado como uno de los grandes artistas del siglo XX; pero su personalidad sigue siendo un misterio. Los materiales que reúne Recuerdos de un instante nos descubren al auténtico Nick Drake.

“La vista desde las últimas filas”, de Neil Gaiman

El libro que reúne el pensamiento de Neil Gaiman

La vista desde las últimas filas es una recopilación de ensayos que nos permite echar un vistazo a la mente de uno de los autores más admirados y originales de nuestra época.

Observador incansable de la realidad que le rodea y comentarista sagaz, Neil Gaiman es conocido por la aguda inteligencia y la desbordante imaginación que proyecta en sus obras de ficción. En esta ocasión nos sorprende con un volumen que comprende más de sesenta ensayos que de manera analítica pero divertida, erudita y accesible, nos hablan de multitud de temas agrupados en diez capítulos, entre los que encontramos “Algunas cosas en las que creo” (las bibliotecas, la ficción y el arte de contar mentiras, las librerías, la pornografía como género, la inteligencia artificial…), “Algunas personas a las que he conocido” (Dave McKean, Diana Wynne Jones, Stephen King…), “Introducciones y reflexiones: ciencia ficción” (Ray

Bradbury, los premios Nébula, Fritz Leiber…), “El cine y yo” (La novia de Frankenstein , el diario del Festival de Cine de Sundance, Doctor Who…), “Sobre los cómics y algunas de las personas que los crearon” (Batman, Astro City, Will Eisner…) y un largo etcétera de las reflexiones más dispares que componen uno de los universos internos más complejos, divertidos y sorprendentes al que los lectores tenemos acceso.

