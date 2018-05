“La junta”, de Sol Pereyra, se estrena en Foro Shakespeare

La puesta en escena, dirigida por Bárbara Riquelme, ofrecerá una breve temporada que culmina el 25 de junio

Asael Grande

Es el tercer lunes de enero, “blue monday”, el día más deprimente del año, hay una marcha programada y cerca de donde pasará, los vecinos de un edificio de clase media, tienen una junta vecinal convocada en carácter de urgente para hablar de un adeudo que concierne a todos, en especial a la vecina del cinco, quien no llegará jamás a la junta, así como la mayoría de los habitantes del edificio excepto tres, que no tienen otra cosa mejor que hacer. En espera de un cuarto miembro para empezar la junta y cubrir el quórum mínimo obligatorio para poder votar, el ocio, la soledad y el sinsentido salen a relucir entre el decálogo del buen vecino y el vodka.

A pesar de ser 16 los departamentos, sólo han llegado la señorita Claudia del 4 y la señora Lilita del 2 a la junta extraordinaria convocada por Carlos, el secretario y encargado del temario. Esta tarde se deben discutir dos puntos, nada más. Sin embargo, cada uno trae a la mesa de discusión sus propios puntos a discutir, sus propias psicopatías, sus propios demonios que enfrentar. La del 5 ya puso esa canción a todo volumen que significa que va a hacer… algo con… alguien de manera muy ruidosa. En alguna parte del hall, una planta seca refleja la realidad: “la puesta surge porque conocí a Sol Pereyra cantando con ella en un concierto, y en algún momento que necesitaba yo una actriz que tocara la trompeta, pues la busqué, y me dijo que estaba ocupada, pero me mandó obras de teatro, entonces, ‘La junta’ me encantó, y decidimos montarla para una lectura dramatizada, la hicimos en la Sala Novo, con el grupo de Urgen Musas, y fue un éxito, el texto es muy ágil, muy divertido, muy real, la obra habla de la soledad que aísla a la depresión, y lo que quiero decir es que hay que voltear a ver al que está al lado, en una época muy difícil, es una obra de confesiones terribles que se guardan en una unidad habitacional, en un departamento, tener vecinos en la Ciudad de México, despierta la imaginación de cualquiera, es justo eso, la locura del vivir diario”, dijo en entrevista con DIARIO IMAGEN, Bárbara Riquelme, directora de la obra “La junta” (dramaturgia: Sol Pereyra), puesta en escena que se presenta en el Foro Shakespeare, con temporada, hasta el 25 de junio.

‘La junta’ es presidida por Carlos (Horacio Trujillo), el vecino encargado de administrar el edificio; un hombre ordenado y sumamente metódico, que quisiera tener el control de todo, especialmente de su propia vida, la cual se ve sofocada por su hostigante esposa. Asisten la señora Lilita (Claudia Acosta) y Claudia (Denis González Noriega), dos vecinas solteronas con manías y excentricidades para las que la soledad ha sido una constante compañera, más incómoda para una que para la otra. Poco a poco la empatía entre los tres vecinos reunidos hará de las suyas y después de mucho tiempo de cohabitar, empezarán a cumplir realmente con el primer precepto del Decálogo del buen vecino: conocerse. Sin embargo, es posible que empiecen a enterarse de sus intimidades más de lo que ellos mismos hubieran querido.

El cuarto asistente es un aguador (Guillermo Amador) cuya presencia, de entrada, parece ser casual, pero que en el fondo tendrá mucho que ver con el problema para el cual se han reunido.