El 70% de las madres en México sufren problemas de estrés

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Se registran 10 casos de cáncer de ovario al día

Las Jornadas Alarconianas de Taxco

Actualmente, la mayoría de las madres mexicanas se desempeñan en diversos ámbitos del sector laboral, y la situación se debe a diversos cambios sociales, económicos y culturales, que han surgido a través del tiempo y con los cuales, las mujeres han adquirido mayor poder en la toma de decisiones. Debido a esto, cerca del 70% de ellas sufren problemas de estrés, por la sobrecarga de actividades en el hogar y en el trabajo, a las que se enfrentan hoy en día, afirman especialistas del Hospital General de México. Para enfrentarlo, María Hernando, especialista en wellness corporativo y directora de Núad SPAMóvil, señala que es fundamental darle espacio al cuerpo y a la mente para que se restaure y evitar caer en estrés crónico. Explica que el problema no es tener estrés, de hecho, es necesario para poder reaccionar y actuar, pero no de manera sostenida, ya que cuando se padece estrés crónico se comienza a somatizar en enfermedades, como la hipertensión, la diabetes y la depresión. Según datos del INEGI, en el 2016, 63.7% de las mujeres con hijos son trabajadoras subordinadas y remuneradas, 26.6% trabaja por cuenta propia y 7% son mujeres que no reciben remuneración por su trabajo. Tan sólo el 2.7% de las mujeres que son madres y están ocupadas, son empleadoras. Al ser tan elevada la tasa de mamás que son colaboradoras de una empresa, es importante que hagan deporte, tomen clases de yoga o realicen ejercicios de respiraciones y se aconseja que las empresas, implementen programas de control de estrés, para conseguir un cambio positivo entre sus empleadas para aumentar la satisfacción laboral y disminuir los problemas por causas de salud.

*****

En México, cada año hay alrededor de 4 mil casos de cáncer de ovario, lo cual representa 10 casos diarios, un diagnóstico nuevo cada 2 horas y 7 muertes diarias. Es el cáncer femenino más silencioso y letal, y el segundo más frecuente en las mexicanas, según cifras del Programa de Cáncer de Ovario del Instituto Nacional de Cancerología (INCan). El cáncer de ovario tiene dos subtipos principales. El más común es el epitelial, originado en las células que cubren la superficie externa del ovario, representa el 90% de todos los casos y afecta a las mujeres entre 45 a 59 años. El segundo tipo es el germinal, que nace de las células que producen los óvulos y afecta a 10% de los casos en mujeres entre 15 y 25 años. La doctora Dolores Gallardo, oncóloga médica del Instituto Nacional de Cancerología explica que este tipo de cáncer presenta pocos síntomas en las primeras etapas y el diagnóstico se puede confundir con problemas gastrointestinales. “Uno de los principales factores que contribuyen al alto índice de mortalidad, se debe al diagnóstico tardío, ya que más del 75% de las pacientes llegan a los hospitales en etapas III y IV, lo cual hace complicada la recuperación y reduce el tiempo de sobrevida. El Seguro Popular en 15 estados de la República brinda cobertura del 100% a todas las mujeres con cáncer de ovario germinal y epitelial, sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer, de acuerdo con Mayra Galindo, directora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer.

******

La hermosa ciudad de Taxco, que está a tres horas de la Ciudad de México, es ideal para conservar la salud por el ejercicio que todos los habitantes realizan diariamente debido a su escarpada orografía. Las ventanas de todas sus casas, pintadas de blanco y con tejas rojas, parecen ojos que contemplan el bello panorama donde destaca la sin igual iglesia de Santa Prisca, construida entre 1551 y 1558, ordenada por el catalán José de la Borda, que se hizo millonario explotando las minas de oro y plata de Zacatecas y Taxco. La iglesia posee dos torres gemelas de estilo churrigueresco. Tiene una capilla decorada con azulejos de Talavera y 9 retablos trabajados en madera y recubiertos con oro. Taxco es una ciudad que se precia por su cultura. Dentro de sus festividades, destaca la Procesión de los Encruzados el jueves de Semana Santa. Participan penitentes que cargan en sus espaldas pesados rollos de espinas y descalzos caminan 8 kilómetros por las angostas y escarpadas calles de la ciudad, de vez en cuando se flagelan para cumplir su penitencia. Una de las glorias de Taxco es el escritor y dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón, precisamente la próxima semana celebrarán las Jornadas Alarconianas, donde hay teatro, danza, conciertos, literatura, pintura, etcétera.

lros05.2000@gmail.com