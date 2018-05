Los candidatos frente al turismo

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Se llevó al cabo el Foro Nacional de Turismo en la Ciudad de México, como hace seis años, los candidatos se presentaron para dar a conocer su visión y su proyecto con relación al turismo en México.

Llegaron mejor preparados que hace seis años, el único que repitió el foro fue Andrés Manuel López Obrador.

Ahora bien, los cinco candidatos desconocen a fondo la problemática del turismo en México, me parece que tomaron este foro como un acto más de campaña y no presentó ninguno algún proyecto tangible y conciso con relación a la actuación del gobierno federal en caso de resultar electos.

Buenos deseos, compromisos con el sector, palabras que permanecen en el aire. No hubo un solo compromiso serio mas allá de asistir el año entrante al foro en caso de resultar electos. Igual que hace seis años.

Decir sí al aeropuerto, que se movería la Sectur a Quintana Roo o que se aportará más presupuesto al sector, no es una propuesta seria. Ninguno —insisto— de los cinco candidatos trajo a la mesa una idea clara de qué hacer y hacia dónde orientar al sector.

A los empresarios del ramo no les quedó más que aplaudir a su favorito. No hubo espacio ni tiempo para preguntas abiertas, ya no digamos de los periodistas que cubrimos, ni siqueira para los empresarios que ponen su dinero en el turismo nacional.

Sin lugar a duda es importante este tipo de ejercicios, pero podrían obtenerse más compromisos serios si hubiese más espacio para preguntas que para las exposiciones que históricamente, han resultado escuetas frente a las necesidades del sector.

