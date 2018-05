EPN llama a imponer la razón sobre la actual situación del país

“Vale poner en su justa dimensión cuánto se ha transformado”

Frente a la percepción hay que imponer la razón, para darnos cuenta si estamos hoy mejor que antes, si ha habido progreso y cambios que nos permitan tener una mejor calidad de vida, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto.

En la clausura de la 82 Asamblea General Ordinaria Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, aseguró que vale poner en su justa dimensión cuánto ha cambiado el país y se ha transformado, “ustedes son quienes tienen el mejor juicio de si hemos progresado o no”.

En ese sentido, el mandatario federal dijo que en los comicios del 1 de julio próximo los mexicanos decidirán a quién le darán la conducción del país, por lo que confió en que razonen su voto.

“Hay que tener una definición de nuestra preferencia a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos y la que más llene y satisfaga los anhelos de la sociedad”, expresó.

Confió en que hacia el futuro al país le vaya mejor, que las bases que se han sentado le permitan al país seguir avanzando y creciendo, que no se reviertan, que no cambien, que no se alteren los cambios estructurales hechos con el respaldo de distintas expresiones políticas en favor de México y su progreso.