Rendirán homenaje a Nellie Happe con Carmina Burana

La Compañía Nacional de Danza llevará a escena una de sus más destacadas coreografías, para celebrar la trayectoria y vida de la artista mexicana

Arturo Arellano

El Instituto Nacional de Bellas Artes, por medio de la Compañía Nacional de Danza, rendirá homenaje a la coreógrafa mexicana Nellie Happe, por sus 88 años de vida y 64 de trayectoria artística, lo anterior con la puesta en escena de dos destacadas coreografías: “Carmina Burana” y “La pavana del moro”, las cuales se presentarán los días 13 y 15 de mayo en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, bajo la dirección de su titular Mario Galizzi, para lo cual las localidades ya se encuentran agotadas.

Se dieron cita en conferencia de prensa Agustina Galizzi, primera bailarina; David Bear Macías, subdirector general de la Compañía Nacional de Danza; Nellie Happe, coreógrafa; Tihui Gutiérrez, maestra y Argenis Montalvo, primer bailarín, protagonistas de este magno evento, del cual ofrecieron opiniones. La homenajeada refirió de entrada que “Tuve dos reacciones al saber que se presentaría ‘Carmina Burana’. La primera de mucho gusto, porque la gente siempre recibe muy bien este montaje, pero por otro lado fue el susto, porque tiene 8 años de que no se monta. Las generaciones de la compañía van cambiando y la gran mayoría ahora son nuevos, entonces hay que poner mucho empeño en trabajar a los nuevos tiempos. Felizmente, cuento con los maestros de la compañía que han estado en otras puestas en escena e intérpretes que estuvieron desde el 2000, así que no tenemos duda de que va a ser un extraordinario montaje”.

Añade que “es un reto, me encanta trabajar con los jóvenes, me encanta sacarles lo mejor y si bien la Carminaes técnicamente sencilla, es algo que les desconcierta, porque aparentemente no tiene retos técnicos, pero si los tiene de otro índole, desde el punto de vista interpretativo, exige una entrega y una pasión que no cualquiera es capaz de ofrecer. Se habla de hombres y mujeres, aquí no hay hadas, ni príncipes, son hombres del siglo 12, son personas como todos y ahí esta la aportación que se le da a la compañía, con este montaje, en la humanidad que se proyecta más allá de lo técnico”.

La maestra Tihui, por su parte agregó que “esta obra es un tremendo éxito para la compañía y la gente se beneficia con este tipo de montajes, pues pocos son los que cuentan con la presencia de coros y orquesta en vivo. Nosotros los tenemos, enmarcando lo que sucede sobre el escenario que ya de por si es exquisito de disfrutar. La cantata se trata de esas emociones, las más humanas, reales, por eso los personajes deben estar habitados y los actores deben darle congruencia y sentido a cada uno de los movimientos. Esperamos no descepcionarlos”.

Agustina Galizzi explicó que “Carmina Burana” habla por si sola, lleva 35 años poniéndose en la compañía y la haremos nuevamente, porque la gente la pide y responde cada que se hace, apenas a tres días de poner boletos a la venta ya se agotaron. Todo mundo la conoce y quieren venir a ver esta obra. Estoy emocionada he trabajado con Nellie durante 18 años y la verdad es que se aprende mucho con ella de la danza, de la vida, de todo en general”. Finalmente, Argenis Montalvo concluyó “estoy emocionado, es un privilegio pertenecer a la compañía y a Carmina Burana. Es la primera vez que trabajo con Nellie pero le he aprendido demasiado como todos, su trayectoria no es en vano”.