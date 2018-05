Presentan cuadernillo y Dvd de “Llévate mis amores”

El director, Arturo González, ofrece en la cinta un acercamiento a “Las Patronas”, mujeres que preparan comida para los migrantes que viajan sobre el tren La Bestia

Asael Grande

Como parte de las actividades del festival cinematográfico Ambulante, se presentó en conferencia de prensa el cuadernillo y Dvd de la cinta “Llévate mis amores” (del director Arturo González Villaseñor), con una charla con Benito Taibo, Claudia Masferrer y Julio Durán. “Llévate mis amores” es un acercamiento íntimo a Las Patronas, un grupo de mujeres mexicanas que desde 1995 prepara comida todos los días y la lanzan a los migrantes que viajan sobre el tren de carga La Bestia, que viaja rumbo a Estados Unidos. Un diario personal que traza la frontera entre la vida que toca vivir y la vida que se elige; un valiente y deslumbrante ejemplo de amor y solidaridad que contrasta con la violencia que viven las personas que viajan sobre el tren.

Benito Taibo director de Radio UNAM, dijo durante la conferencia del lanzamiento del Dvd de “Llévate mis amores”: “a los 13 años me le acerqué a mi padre, y le dije: ‘ya sé qué quiero hacer en la vida?, no quiero ser lector, quiero ser escritor’; papá sonrió, pero inmediatamente me dijo: ‘me parece maravilloso, pero de eso no se puede vivir!’; hasta que a los 17 años descubrí que había una segunda o tercera vocación, que era ser lector de películas, cuando descubrí la sala de cine, ese espacio envolvente y maravilloso que logra un tipo de embrujo y de hipnosis colectiva, salía del cine y me iba a leer, me iba a leer, y acabando me iba al cine; sólo me han hecho llorar dos películas en mi vida: “Cinema Paradiso· y “Llévate mis amores”.

Por su parte, Julio César Durán, editor de F.I.L.M.E., comentó que “Llévate mis amores”, es una cinta bastante fuerte, es una película que vale la pena verse, ahora en Dvd, dice muchas cosas de un tema que es urgente, relevante, lo ha sido los últimos veinte años, quizá más, y nos habla de una condición de mujeres que tienen cosas en contra, pero mantienen la esperanza de ayudar, de compartir, de hacer lo correcto, y eso se ve en la película, comunicar la vida y el trabajo que hacen estas mujeres; van a encontrar algo bien bonito en el Dvd, entre las cosas extras que trae esta ilusión, hay un librito muy simpático, con tres textos: uno del maestro Benito Taibo; uno de Elena Poniatovska; uno del director, Arturo González, y al final, trae un recetario de Las Patronas, las protagonistas de la película”.

Visión íntima de Las Patronas, en “Llévate mis amores”, un grupo de mujeres que vive en el pueblo veracruzano de Guadalupe La Patrona,a la orilla de las vías por las que pasa La Bestia, el peligroso tren de carga en el que viajan cientos o miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos, rumbo a Estados Unidos. Desde 1995 estas mujeres preparan, transportan en carretillas y entregan alimentos pagados por ellas mismas a aquellos migrantes que intentan encontrar una vida mejor en el país del norte. Este documental nos deja ver un claro ejemplo del amor, la solidaridad, la empatía y el compromiso humanitario de esa organización popular.