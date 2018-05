Fuera los partidos rémora

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Son negocios familiares, han lesionado la democracia y debilitado la imagen de los partidos políticos en México. Nacieron como opción democrática pero se perdieron en el camino (casi todos intencionalmente).

Son los partidos rémora, esos que no viven sin los grandes.

En esta elección tenemos la oportunidad de acabar con ellos, ¿por qué?, sencillamente porque nos cuestan muy caro y no nos dan nada a cambio a la sociedad, solo benefician a sus cúpulas y a unos cuantos allegados.

¿Cómo hacerle?

Si usted quiere a Andrés Manuel López Obrador como presidente, vote por Morena y no por el Partido de Trabajo (PT), tampoco por el Partido Encuentro Social (PES), estos dos partidos no sobrevivirían solos en una elección y nos cuestan millones de pesos.

Si usted quiere a José Antonio Meade como presidente, vote por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no vote por el Partido Verde (PVEM) ni vote por el Partido Nueva Alianza (Panal), ambos responden a intereses no ciudadanos y van de escándalo en escándalo.

Si usted quiere a Ricardo Anaya como presidente, vote por el Partido Acción Nacional (PAN), no vote por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) porque se debate entre ser partido fuerte y rémora, no sabemos si sólo sobreviviría a una elección, tampoco vote por Movimiento Ciudadano (MC) porque más allá de su pegajosa canción, no hace más que costarnos dinero a los electores.

Ya basta de sostener partidos políticos que viven a nuestras costillas y que solos, no podrían siquiera alcanzar el mínimo requerido para mantener el registro, ¿por qué debemos seguir consecuentando a esos vividores eternos de la política nacional?

¿Recuerda usted alguna propuesta inteligente de alguno de estos partidos rémora?, ¿algo que vaya más allá de su propaganda barata?

La solución está en nuestras manos, con nuestros votos.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio197