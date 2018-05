Obsesionado, Peña Nieto suplica a los mexicanos meditar el voto

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Ayer, una vez más, no sin antes pedirle al INE no sacarle tarjeta roja por estarse metiendo en el proceso electoral, el presidente Enrique Peña Nieto no sólo hizo un repaso por los logros de su sexenio –con la evidente intención de influir, hacer pensar a los mexicanos que hay muchas cosas qué cuidar–, sino que pidió, suplicó:

“Yo espero y apelo a que el próximo 1 de julio los mexicanos razonen su voto. Ya lo he dicho, y espero que, por ello, el INE no me vaya a sancionar porque no me estoy metiendo con ninguno, ni a favor de ninguno de los candidatos, porque sobra decirlo, ustedes ya lo saben, como para qué lo digo.

“Pero no es eso lo que hay que decir, lo que hay que decir es menos víscera y más razón. Más razón, hay que pensar con la cabeza.

“Hay que tomar o tener una definición de nuestra preferencia, a partir de hacer una valoración real y objetiva de las propuestas de cada uno de los candidatos, y la que más llene, la que más satisfaga los anhelos de una sociedad.

“Al final de cuentas, como Presidente de la República, también, así como digo: hay que razonar el voto y más que tomar definiciones desde la víscera, también es cierto, y hoy aquí lo vuelvo a decir:

“Seré un Presidente que absolutamente sea respetuoso de la definición mayoritaria que tomen los mexicanos por quien habrá de encabezar la Presidencia de la República… ¡Que Dios les bendiga!”, concluyó.

La obviedad nos indica que en este último párrafo Peña Nieto habla claramente de que su candidato (José Antonio Meade) puede no ganar y entonces él entregará la Presidencia a quién el voto decida, ya sea Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Anaya.

De su resistencia a hacerlo habla su llamado insistente a razonar el voto, a no hacerlo con enojo, a no castigarlo a él ni al PRI.

El llamado lo hizo al clausurar la 89 Asamblea General de la Confederación Nacional Ganadera.

Más cambios en el PRI

El senador con licencia y presidente interino del PRI, el guerrerense René Juárez Cisneros hizo ayer dos importantes nombramientos que vienen a complementar la reestructuración de la dirección de este partido y que inició con su propia designación: al diputado federal poblano Jorge Estefan Chidiac lo designó como nuevo Secretario de Operación Política y a la senadora sinaloense Diva Gastélum Bajo la ratificó como Secretaria de Atención para Estados en Oposición.

Estefan Chidiac deja así la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla.

El marco penal requiere cambios

La presentación del libro “Tendencia actual de la política criminal”, organizado por el senador priísta Teófilo Torres Corzo, sirvió para que especialistas en materia penal señalaran que el nuevo marco de Justicia Penal ha generado una “gran confusión”, ya que el aumento de las sentencias no evita que los delitos disminuyan.

Durante el encuentro realizado en la sede del Senado, Gerardo Felipe Laveaga Rendón, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, indicó que la política criminal y penal del país no es integradora, pues los ordenamientos que se han creado en esta materia no son homologados, lo que genera “una gran confusión” en su aplicación.

A su vez Óscar Montes de Oca, subprocurador de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que la política criminal no ha dejado satisfecho a nadie porque las imprecisiones en las normas jurídicas surgieron de una excesiva labor legislativa que derivó en una improvisación de los tipos penales.

Virgilio Tanús Namnum, autor del libro, consideró que el incremento de penalidades no disminuyó los delitos, sino que los aumentó.

Una de la PGR a favor

Luego de 7 años de haberse cometido el crimen, la PGR que dirige interinamente Alberto Elías Beltrán logró detener al autor intelectual del asesinato del ex gobernador de Colima, el priísta Jesús Silverio Cavazos Ceballos.

Para ello se realizó un operativo a fin de capturar a Gerardo “N”, en las inmediaciones del Rancho Guamúchil, localizado en el municipio de Ixtlahuacán, del estado de Colima.

Las investigaciones realizadas hasta hoy, indican que Gerardo “N” también es líder de una organización delictiva y responsable de la integración de grupos de los llamados autodefensa, eso en Michoacán donde operan en los municipios de Coalcomán, Felipe Carrillo Puerto y Aguililla.

El detenido mantenía confrontaciones con Nemesio “N”, líder del cartel Jalisco Nueva Generación con quien se disputaba el control del tráfico de droga hacia Estados Unidos.

Cabe destacar que el Puerto de Manzanillo registra el tránsito de cerca de tres millones de contenedores cada año, lo que se convierte en un centro de operación de los cárteles que buscan introducir por ahí sustancias como precursores químicos para la fabricación de estupefacientes, psicotrópicos así como fentanilo.

En Colima se ha logrado el aseguramiento de mil 400 dosis de metanfetamina, 201 dosis de crystal, 134 paquetes de marihuana, así como 183 kilogramos de cocaína.

Y se han confiscado 39 litros de precursores químicos, 930 litros de gasolina y diésel y 26 máquinas tragamonedas.

Sistema inequitativo

En protesta por la inequidad que prevalece en el sistema electoral mexicano, Viky Hernández, candidata sin partido, renunció a la prerrogativa de espacio en medios establecidos ante el Comité de Radio y Televisión del INE.

A días de iniciar las campañas electorales para diputados locales y alcaldes en la Ciudad de México, existen fuertes desventajas entre los candidatos sin partido y los que militan en alguno de los partidos registrados.

En un documento emitido el 25 de abril por el INE, se establece que los candidatos sin partido sólo cuentan con un 30% de espacios al aire en medios de comunicación tradicional.

De ahí que la candidata Hernández exija que los apoyos sean los mismos para quienes los respalda un partido como para quienes no.

Mucho ojo con el fuego

Los incendios son un gravísimo problema latente. En México, durante los años recientes, los incendios aumentaron en forma alarmante. De acuerdo a los índices estos percances que producen víctimas sobre todo entre menores de edad, se incrementaron en un10% anual, indicó Iván Hernández Bravo, Director de Tyco Fire Products para México y Centroamérica

Explicó que el uso de nuevos materiales en la construcción, en su mayoría sintéticos y muy flamables, aumentan exponencialmente el riesgo de que los incendios sean cada vez más numerosos y destructivos.

Afirmó que todo ello se puede prevenir con el uso de las nuevas tecnologías como son los rociadores automáticos, extinguidores, alarmas y otros equipos.

Para ello recomienda, que antes de ocupar una casa, negocio u oficina, se acuda a los expertos para acceder a soluciones avanzadas de protección y seguridad, que ayudan a salvaguardar a la gente y sus bienes.

Las más recomendables y sencillas son, afirmó: las alarmas de detección de incendios, mediante el uso de paneles, soluciones en red y detectores de humo y monóxido de carbono o los sistemas de extinción y supresión de incendios, mediante el uso de extintores y rociadores automáticos, así como equipos de protección avanzada para riesgos especiales que pueden ayudar a proteger entornos y operaciones de alto riesgo y alto valor.

Mire, se viene la época de calor y es una de las temporadas donde ocurren los mayores desastres por incendios.

