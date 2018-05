Francisco Xavier regresa con “Y aquí estoy”

El músico y empresario ofrece una nueva versión de su clásico y exitoso tema

Asael Grande

El músico, empresario, político, y cantautor mexicano, Francisco Xavier, a quien su gusto por la música lo llevó a grabar 19 producciones de 1986 a 1997 y que logró ventas de más de 7.5 millones de discos, que le permitieron romper récords en los recintos que se presentaba, regresa en este 2018 con una versión nueva de su clásico tema, ‘Y aquí estoy’: “los años no pasan en balde, la perspectiva de la vida, a lo que te dediques, te va cambiando, y hoy se trata de disfrutar lo que hagas y de lo que eres realmente, más allá de que suceda; hoy disfruto la vida, aunque me haya retirado temporalmente, escribiendo música y haciendo canciones, y ahora exponerlo es muy padre, sé que estoy encontrando un mundo diferente, en la manera de promoción, de grabar, hoy es otra cosa, la industria cambió totalmente, y entonces me siento el más novato, llegando con todas las ganas de divertirme, de pasarla bien y de ser transparente”.

Francisco Xavier participó en los 80’s en el Festival OTI en cuatro ocasiones, con temas de su autoría; en 1987 obtuvo el galardón al artista más popular del certamen (único en su historia).

Fue el cantante con más presentaciones en el programa top musical de la década de los 80’s y 90’s: Siempre en Domingo: “esto nació a raíz de un amigo, Joan Romagosa, que es el productor de La Voz México, estábamos en su casa, íbamos a grabar un videíto, cantando, tocando, tiene un programa que se llama La Rocketa, en redes, y entonces le dije que como era un programa de chavos, nos iban a criticar, pero grabamos algo ahí, y en día y medio llegó al millón y medio de vistas, y lo más raro, es que no hay comentarios malos; ahí quedó, hasta que nos volvimos a ver para grabar una canción mía, la de ‘Y aquí estoy’, es un remake de aquel éxito mío de 1989, además una canción que no sabía cómo escribir; todos estos años he hecho eventos a beneficio, cuando haces cosas de corazón, no se dicen ni se publican, y eso que vemos ahora con las Primeras Filas, tiene que ver con lo que yo hago a veces, en otro tipo de escenario, algunas veces he llevado músicos, pero casi siempre toco sólo con la guitarra”.

Francisco Xavier, quien en su faceta de actor participó en 2 telenovelas para televisa. Cuando llega el amorcon Lucero 1990 y Marisolcon Erika Buenfil en 1996: “me muero de ganas por entrar de nuevo al estudio de grabación, pero para hacer algo muy de vena, grabé varios discos, con grandes orquestas, grandes producciones, quiero disfrutar plenamente lo que voy a hacer, ahora, por supuesto, que yo decidí hacer esto, y voy al cien por ciento, me voy a meter de lleno”.