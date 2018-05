“Nada qué perder” se estrena en México

La cinta se exhibe en salas de cine nacionales, con las actuaciones de Petronio Gontijo, Day Mesquita, Dalton Vigh y André Goncalves

Asael Grande

Basada en hechos reales, la película “Nada que perder” (Alexandre Avancini), revela los episodios más impactantes de la vida de Edir Macedo, el hombre que enfrentó al poder público, fundador, líder y predicador de la Iglesia Universal del Reino de Dios, quién rompió con los paradigmas religiosos de Brasil y se convirtió en uno de sus más grandes líderes. La historia del país en los años 60, 70, 80 y 90 es el telón de fondo de su trayectoria, siempre rodeada de momentos difíciles, polémicos y controvertidos, como su detención en 1992, en San Pablo: “cuando Alexandre Avancini fue elegido para dirigir esta película, es porque él quiso mostrar cómo un hombre común pudo llegar al éxito, eso es justamente de lo que se trata la película, se trata de Edir Macedo, de su infancia, y cómo llegó hoy a ser uno de los mayores lideres evangélicos de la Iglesia Universal; muchas personas, al ver la película, se sintieron reflejadas en su historia, porque Edir Macedo nace con una cierta discapacidad en la mano, en donde hace que él sufra de complejo de inseguridad,bulliyng, las personas no creían en él, eso hizo que tuviera que esforzarse más, las cosas se le hicieron más difíciles, hasta que decidió emprender un camino de la fe, y empezar lo que fue la Iglesia Universal en un kiosko en una plaza, de ahí se fue a un local, y de ahí empezó su ministerio evangélico; esta película no es un tema religioso, no se trata de clasificar denominación o credo, pero sí de superación, cómo una persona común puede llegar al éxito”, dijo en entrevista con DIARIO IMAGEN, Ismael Carlos De Assis, productor de la película “Nada que perder”.

El filme, que dura una hora treinta minutos, es una película, en principio, para los que eligen ver la vida en blanco y negro. Basada en hechos reales, se centra en un hombre que cree. Y cree sin medias tintas hasta el límite de la obsesión. Narra la vida de Edir Macedo, religioso, cristiano, brasileño, fundador de la Iglesia Universal. Nacido en Río de Janeiro el 18 de febrero de 1945, se cuenta la historia de sus batallas y de las marcas de la vida que lo hicieron de una fe inquebrantable a prueba de todo. Esa lo lleva a enfrentarse al poder público y político de su país, rompiendo así los paradigmas y convirtiéndose en uno de sus máximos líderes. A partir de esta trama individual, se muestra, como telón de fondo, a un Brasil surcado por desastres económicos en las décadas de los 60, 70 ,80 y 90, en las cuales la fe era imprescindible para sobrevivir. Son las luchas de una persona y de un país y de la superación, a pesar de todo.

Las secuencias cuentan (desde la visión y el claro auspicio de la Iglesia Universal) su inserción desde adolescente en el trabajo, en su iglesia y en el mundo adulto, siempre acompañada de ese deseo ardiente de ser pastor. Y lo consigue. Con clasificación de apta para mayores de 13 años, está dirigida por Alexandre Avancini y los actores que dotan de vida a esta historia son: Petronio Gontijo, Day Mesquita, Dalton Vigh, André Goncalves, Eduardo Galvao, Marcelo Airoldi, Nina de Pádua y Beth Goulart.