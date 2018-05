Alan Parsons Symphonic Project vibrará en suelo mexicano

Este 20 de junio en el Auditorio Nacional, el grupo estará acompañado de la Filarmónica 5 de Mayo de Puebla, compuesta por más de 90 músicos

Por primera vez en nuestro país, el músico y compositor Alan Parsons, presentará su proyecto sinfónico, después de una exitosa gira que culminó en 2016 con la publicación del álbum en directo Live in Colombia, grabado en la ciudad de Medellín. Ahora, el público mexicano tendrá la oportunidad de conocer las versiones sinfónicas de sus más grandes éxitos, ya que el 20 de junio se presentará en el Auditorio Nacional, acompañado de más de 40 músicos en escena, provenientes de la Filarmónica 5 de Mayo de Puebla.

Por única ocasión en México y por segunda vez en su amplia trayectoria, el músico británico hará un recorrido a lo largo de sus más de 40 años de carrera, dando a conocer nuevos arreglos de las canciones que conquistaron las listas de popularidad de todo el mundo a partir de 1976, año en que se editó su primer álbum, haciendo mancuerna con el fallecido Eric Woolfson, parte del binomio original de la banda en su primera etapa, de 1975 a 1990.

La agrupación inglesa se ha caracterizado por tocar una mezcla de rock progresivo y música electrónica, con 11 álbumes de estudio que han vendido más de 50 millones de copias a lo largo de todo el orbe. La gira continúa con el éxito obtenido el año pasado por el box set del 35 aniversario del icónico disco “Eye in the sky” (1977), por lo que durante el concierto se podrán escuchar versiones especiales de cortes comoI Robot, The Raven, Don´t answer me, Luciferama, Prime time, Sirius y Games people play, entre otras canciones que hicieron historia en las carteleras mundiales.

El destacado productor e ingeniero de sonido, Alan Parsons, se presentó por última vez en la Ciudad de México en 2014, por lo que ésta será una oportunidad única de presenciar a la banda en vivo que cuenta con 13 discos compilatorios y más de una veintena de sencillos colocados en el Billboard Hot 100 Chart, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.

El concierto del 20 de junio será a las 20:30 horas en el máximo recinto musical del país y es traído por la empresa Glittergroove Entertainment Agency. Los boletos ya se encuentran a la venta con precios accesibles $2200 (Preferente) $2000 (Luneta), $1700 (Balcón), $900 (Primer piso) y $600 (Segundo piso).

Además, con el objetivo de brindarles a los fanáticos de toda la vida algunas sorpresas especiales, se ofrecerá la “Alan Parsons Fan Experience” con un costo de $3000, la cual tendrá diversos beneficios y que acercará al fan con la experiencia Alan Parsons, que se anunciarán próximamente. Cabe destacar que esta localidad exclusiva estará limitada a 200 lugares para su mayor disfrute. Los boletos pueden adquirirse en taquilla del Auditorio Nacional y en centros Ticketmaster (aplican cargos por servicio) y al teléfono 553259000.