Buzzcocks: legendaria banda punk británica, tocará en México

Ellos serán lo estelar del Festival Marvin Ciudad de México, este19 de mayo en El Plaza Condesa

¿Quién iba a pensar que en 1976 la historia del punk cambiaría nuevamente? Pete Shelley y Howard Devoto organizaron un concierto de los Sex Pistols en Manchester, para abrir paso en la ciudad a las guitarras agitadas. Motivados por ese eléctrico show, estos dos chicos formaron a Buzzcocks y emprendieron desde entonces su propio camino en la desafiante carretera del punk rock.

Con 9 discos de estudio, más de una veintena de recopilatorios, EP’s y discos en vivo y más de 4 décadas de carrera, la banda mantiene el sonido feroz que ha sido su huella digital y que demuestra el porqué se les considera una de las más influyentes en la historia. Influenciados por la fiereza del sonido de los Sex Pistols, los de Manchester desarrollaron su propio estilo apegados al formato clásico de canciones de 3 minutos. Se les considera pioneros del llamado punk pop e incluso hubo un exitoso programa de concursos en la Tv británica llamado Never Mind The Buzzcocksque estuvo al aire desde 1996, hasta 2015. “Los Buzzcocks siempre fuimos más provocadores; jugamos al tonto, hablamos de sexo, hacemos bromas, hablamos sin tapujos, pero sobre todo, cuando estamos en el escenario, esperamos que recibas una cachetada en la cara. Quizá no es furia ni odio, son las ganas de provocar algo dentro de ti”. Pete Shelley, guitarrista y cantante. Buzzcocks es uno de los dos shows estelares (junto a The Drums) de la octava edición de #FestivalMarvinCDMX, tres días que no bajarán el ritmo (arrancando los días 17 y 18 de mayo con arte, conferencias y showcases, para concluir el 19 de mayo con una serie de conciertos). La fiesta está montada y dispuesta a ser devorada por más de 10 mil personas, unos ya amigos del festival y otros, dispuestos a descubrir por qué todos hablan de él.