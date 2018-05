Negociaciones del TLCAN, en su etapa crucial: Guajardo

En horas se sabrá si se concreta o aplaza

El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, declaró ayer que espera descubrir en los próximos días si se puede alcanzar en el corto plazo un pacto sobre el TLCAN con Estados Unidos y Canadá.

Mientras se agota el tiempo para lograr algún tipo de acuerdo, persisten grandes diferencias entre los tres miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

“Creo que lo descubriremos durante el día y mañana (…) si realmente tenemos lo que se necesita para abordar esas cosas a corto plazo”, dijo Guajardo a Reuters.

El funcionario federal mexicano ha mantenido esta semana intensas reuniones con sus pares en la renegociación, Robert Lighthizer y Chrystia Freeland, pero ésta no ha avanzado mucho, debido a las diferencias, principalmente en el tema del contenido regional para los automóviles.

Por otro lado, Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo de Negocios Internacionales, afirmó que el equipo negociador de Estados Unidos regresó a la contrapropuesta que le hizo México sobre la regla de origen automotriz, a fin de someterla a ajustes.

A tres días de haber presentado la propuesta, la cual planta un nivel de 70% de contenido regional, el representante del llamado “Cuarto de Junto” comentó que la delegación estadounidense acordó en analizarla y después hacerle los ajustes pertinentes.

“La respuesta del gobierno de EUe fue que la iban a analizar y el día de ayer tuvieron reuniones de regreso para hacer unos ajustes”, dijo Kalach.

Pone Paul Ryan fecha límite al TLC

La única posibilidad para que el Capitolio someta a voto este mismo año un nuevo Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y Canadá es si el Ejecutivo de Estados Unidos lo notifica en versión de texto antes del 17 de mayo, anunció el presidente de la Cámara baja estadounidense, Paul Ryan.

Durante un evento de la Ripon Society, Ryan aseguró que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) debería entregar el documento antes deesa fecha para cumplir con los requisitos de la Ley de Autoridad de Promoción Comercial (TPA, en inglés) y votarlo este mismo año.

“Como el autor de la TPA, les puedo decir que tenemos que tener el documento por parte de USTR antes del 17 de mayo para que nosotros podamos votar este año, en diciembre, en el período (tras la elección legislativa)”, señaló Ryan, según un video del evento publicado hoy por la Ripon Society.

“Hay varios temas sin resolver. Entonces, no quiero dar una noticia aquí pero veremos si lo pueden lograr finalizar esto antes de mayo 17 y entregarnos el documento al Congreso. Así podríamos tener este voto en diciembre. Si no pueden, no lo haríamos”, añadió el legislador en el evento del miércoles.

De acuerdo con la ley, el Ejecutivo debe notificar al Congreso 90 días antes de la firma de un acuerdo su intención de hacerlo; según la misma legislación, el USTR debe entregar el texto final del acuerdo 60 días antes de su firma, para luego proceder a ser sometido a estudios y consultas.