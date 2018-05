OEA palomea a TEPJF e INE para sacar adelante el proceso electoral

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Leonel Fernández, ex presidente de República Dominicana y jefe de la misión de visitantes extranjeros, coordinador por la Organización de Estados Americanos, la OEA, para vigilar el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en México, reconoció ayer que México tiene una gran fortaleza institucional, producto de la reforma constitucional de 2014, así como un gran compromiso de los actores políticos y de las instituciones para sacar adelante un proceso democrático y participativo.

Y dijo que, en materia de justicia electoral, la OEA está satisfecha con la actitud asumida por México.

Fernández advirtió que su misión de observación estará presente en todo el proceso electoral del 1 de julio, antes, durante y después y que, de haberlas, se presentarán algunas recomendaciones.

El grupo de observadores electorales de la OEA es considerado como uno de los más profesionales y avanzado en el mundo.

No sólo están presentes y sancionan todos los comicios en el continente, sino que acuden a prácticamente todos los procesos electorales en el mundo.

Al recibirlos oficialmente, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine M. Otálora Malassis les dijo que, tanto ella como sus compañeros magistradas y magistrados están comprometidos con la democracia y absolutamente listos y preparados para garantizar que el voto de cada mexicano que se haya emitido libremente, cuente y determine este proceso electoral.

Otálora Malassis calificó este proceso electoral como el más “complejo” debido al número de cargos en juego y por la aplicación de nuevas reglas en materia de candidaturas independientes, reelección, paridad en la postulación de candidaturas, reglas de nulidad y adquisición de tiempos en radio y televisión.

Insistió en que los integrantes del TEPJF se han preparado y capacitado para resolver prácticamente todos los temas que les sean presentados.

El magistrado José Luis Vargas Valdez les recordó a los miembros de la misión de observadores de la OEA, que hace cuatro décadas se generó en Latinoamérica una ola democratizadora, a partir de la cual México ha modernizado y ajustado sus instituciones y normas democráticas.

Preparados para lo peor: Córdova

En sintonía el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, indicó ante la comunidad libanesa de México, que si él y el resto de sus compañeros se ven ante el escenario de tener que clarificar el resultado presidencial, lo harán sin titubeos.

Si los puntajes se cierran, dijo, ninguno de los contendientes podrá salir a afirmarse ganador, afirmó.

Si eso ocurriera, dijo, “me temo que va a haber dos candidatos que van a impugnar diciendo que hubo irregularidades graves y van a demandar la nulidad de la elección”.

Si se da este escenario, afirmó, el INE saldrá a explicarles claramente a los mexicanos que nadie deberá creer a ninguno de los reclamantes.

AMLO, como conductor del proceso

Sin duda Andrés Manuel López Obrador le ha hecho a todo en este proceso electoral. Él anuncia, cuestiona, condena, califica y castiga o perdona a quien él quiere.

En este papel, el tabasqueño se colocó ayer como “conductor” del proceso al salir a decir que Ricardo Anaya “ya no está creciendo en las encuestas” mientras que José Antonio Meade “ya lo empató”.

En otro país, ante otros ciudadanos, todos habrían puesto la cara de “¿what?”, pero como estamos en México donde todo es posible, pues por el de Macuspana nos enteramos que ahora el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia (creo que así se llama esta coalición extraña de Morena, PES y PT), es otra fuente más de encuestas y sondeos.

A ver ahora qué dicen los aludidos.

EPN exhbe logros

En medio de todo lo anterior y bajo el lema de “si no lo hago yo nadie más lo va a hacer”, el presidente Enrique Peña Nieto no desaprovecho un evento con ganaderos para promocionar sus logros.

Ahí afirmó que durante los últimos 5 años la producción del sector pecuario aumentó 11% gracias a la apertura de nuevos mercados… y por primera vez la producción de carne de aves superó en México los 3 millones de toneladas mientras la de cerdo rebasó 1.4 millones de toneladas y la leche unos 12 millones de litros.

Así México es ya el quinto productor de pollo en todo el mundo; el sexto de carne de res y el octavo productor de miel, indicó.

Dijo que su gobierno ayudó a ganaderos a recuperar su inventario bovino hasta llegar a un aumento del 7% de la población bovina con 34 millones de cabezas en 2017… mientras que los rastros calidad TIF se incrementaron de 397, en 2012, a 448 en 2018 y las exportaciones agroalimentarias crecieron 60% durante los últimos 5 años, superando ya los 138 mil millones de dólares de exportaciones.

Hoy, por primera vez en nuestra historia México, afirmó Peña Nieto, es superavitario en alimentos…

Se dolió de que los jóvenes no valoren el cambio logrado durante su administración. Pero dijo entender que los jóvenes no lo hacen porque no vivieron la experiencia de quienes si enfrentaron las profundas crisis económicas, financieras y sociales de 1976 con la fuga de capitales y devaluación provocados por un régimen populista con Luis Echeverría; la de 1982 con la caída del peso y la estatización de la banca decretada por José López Portillo y con el error de diciembre de 1994 con Ernesto Zedillo.

Consideró que su legado será el paquete de reformas estructurales –energética, financiera y hacendaria, de telecomunicaciones, educativa, etc–, que hoy apenas están en el primer paso, etapa de su implementación.

Reformas, recordó, que fueron alcanzadas a través del Pacto por México firmado por PRI, PAN y PRD y tramitadas por los senadores salientes encabezados por Emilio Gamboa, Fernando Herrera y Ernesto Cordero, hoy presidente de la cámara alta, y por los Diputados de la 62 y 63 legislaturas en el Congreso de la Unión.

“Hicimos una transición a un modelo que, prácticamente, sigue el resto el mundo, de abrirnos a la inversión privada.

“Y este cambio que empezarán ustedes a notar en los próximos años, de no revertirse este avance tan importante”, el que ganará es el pueblo.

Y subrayó:

“No es el Estado el que entra en crisis. Es la sociedad y son las familias las que entran en crisis cuando no se cuida el clima o el entorno de estabilidad y de confianza que un país debe de proyectar”.

Subrayó:

“No establezco estos contrastes, no por querer pretender ser mejor que los (presidentes) anteriores, sino para significar el esfuerzo que hemos realizado y el impacto que han tenido reformas y políticas que hemos impulsado.

“Yo deseo que hacia adelante al país le vaya mucho mejor de lo que ha sido en esta Administración.

“Que las bases que se han sentado, los cimientos que se han colocado, le permitan al país seguir progresando y creciendo; que no se reviertan, que no cambien. No se alteren esos cambios estructurales tan importantes que hemos realizado con el apoyo y respaldo de distintas expresiones políticas, que decidimos alguna vez no pensar en nuestro partido, sino pensar en México, en su crecimiento y en el progreso de toda la Nación”.

Consideró que deberá venir una evaluación, “poner en justa dimensión cuánto hemos cambiado, cuánto nos hemos transformado… imponer la razón para, realmente, darnos cuenta de si estamos hoy mejor que antes, de si ha habido progreso, de si ha habido cambios en nuestros entornos; de si hemos sido sujetos de beneficios y de apoyos que nos permiten tener una mayor calidad de vida”.

Un reclamo de reconocimiento en el inicio de una larga despedida.

vizcainoa@gmail.com

www.endirecto.com.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa