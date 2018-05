Fernando Noriega se incorpora al elenco de “El señor de los cielos”

A la par, el actor continúa con su personaje de Eutimio “Rojo Flores”, en la serie “El Chema”, que se transmite a través de Canal “U”

Arturo Arellano

El actor mexicano Fernando Noriega se incorpora al elenco de la exitosa serie “El señor de los cielos” en su sexta temporada, la cual se estrenó el 11 de mayo por Telemundo, en Estados Unidos. A la par, el actor también forma parte de “El Chema”, que se transmite a través de Canal “U”, interpretando a Eutimio “Rojo Flores”, quien es abandonado en un orfanato del cual huye, teniendo que vivir en la calle, de donde es rescatado por la madre de “El Chema”, quien se convierte en su mejor amigo y cuida sus espaldas.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el actor mexicano adelantó algunos detalles de su àrticipación en ambas series, “Efectivamente, me han invitado a ser parte de ‘El señor de los cielos’ que se estrenó este 11 de mayo en Estados Unidos. Ha habido mucho hermetismo, incluso conmigo, para saber que personaje voy a realizar, todavía no me he reunido con los guionistas, pero sin duda espero empezar a recibir capítulos para enterarme. Creo que el trabajo como actor es enfrentar al personaje sin juzgarlo, porque hay que entregarse en cuerpo y alma a la complejidad de cada pensamiento, siempre hay responsabilidad de por medio y bueno, sea el caso que venga en este nuevo reto, hay que enfrentarlo igual”.

“La televisión ha cambiado en relación a lo que estábamos acostumbrados a ver, pero el hecho de que Unicable haya acertado a hacer cosas como ‘La reina del sur’, creo que ha dejado mucho para seguir hablando de ese tipo de temas, porque son historias reales, a pesar de que tengan tintes de ficción junto con el dramatismo, a la gente le interesa. Eso habla de que le público quiere contenido nuevo, más cercano a la realidad, por eso hay mucho interés a la vida de cantantes y actores, porque se quieren historias reales y nuevas”. En ese mismo tenor, añade que “cuando las series tienen tintes de realidad, más que una crítica, la idea es tratar de hacer una radiografía personal. Entender sobre los temas actuales que vemos en los noticieros y no ser ajenos”.

En tanto, al tener pendiente aún la designación de su personaje en “El señor de los cielos” dice: “Lo enfrentaré echándole toda la carne al asador, en el caso de ‘Rojo Flores’ en ‘El Chema’ me dijeron que era un personaje que refería cambio radical den imagen y en color de cabello, al principio me asustó, pero me llamo las atención el reto. Ahora sé que es un reto diferente, pero como todos los personajes, lo haré con mucho profesionalismo y respeto”.

De su personaje “Rojo Flores”, ahondó que “En el momento que me invitan a hacer este personaje sabía que la historia era fuerte y definitivamente el hecho de abordar el personaje, me llamó la atención porque iba a echar mano de emociones que no he tenido en mi vida. El tiene dos hijos, yo no los tengo, entonces el reto es doble, tenía miedo de que me sucediera como a los cantantes que de pronto no llegan a ciertas notas, que yo no llegara a representar bien ciertas emociones, pero creo que he tenido un buen resultado, porque he recibido bastante cariño de parte de la gente, y eso fue para mi de las cosas mas satisfactorias en mi carrera porque la gente responde”.