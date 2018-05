Ari Telch da cátedra actoral con “D’mente”

En el soliloquio, el actor enfrenta mitos y realidades sobre los padecimientos mentales, de una manera divertida e impactante

Arturo Arellano

“D’mente” es una extraordinaria puesta en escena dramaturgia de Ari Telch y Alfonso Cárcamo, en la que el primero de ellos, ofrece una catedra actoral en formato de soliloquio bajo la dirección de Omar Hernández. Telch quien enfrentó en su propia persona el padecimiento de bipolaridad, hace una catarsís en este montaje, donde no solo divierte, sino que impacta ofreciendo mitos y realidades en torno a las enfermedades mentales. La puesta en escena se presentó con éxito en el Teatro del Parque Interlomas, donde le restan funciones los días 16, 23 y 30 de mayo.

En su estreno en este recinto, Ari Telch dejo claras dos cosas, la primera que es un extraordinario actor, capaz de mantener al público pendiente de un escenario con su sola presencia, talento y muy pocos recursos escenograficos. La segunda es que nadie está excento de las enfermedades mentales y por su fuera poco, seguramente todos hemos padecido alguna de ellas, empezando desde la niñez, pasando por la adolescencia y hasta llegar a una adultez que según las dos anteriores etapas, sería próspera o definitivamente un arrastre de problemas del pasado, relacionados siempre al descuido de nuestra salud mental.

Ari enfrenta diversos mitos y realidades de la mente, creando diferentes ambientes y personajes con los que ejemplifica casos, en los que es claro que la gete se identifica, ya sea por las risas, los aplausos o las exclamaciones de asombro, que se suscitan con frecuencia durante el monoólogo. A la par Telch hace una crítica, empezando por su ejemplo en carne propia, describiendose como un colerico bipolar, cuya enfermedad le llevo a perder muchas cosas y más tarde personas, posteriormente indaga y recuerda con ejemplos a su paso por el psiquiatrico, de quien refiere “No es un psicologo, es un médico que estudio 8 o 9 años de su vida, está especializado en decodificar la quimica de tu cerebro. Cosa nada sencilla ya que dentro de nuestra mente hay millones de situaciones, reacciones y por supuesto también enfermedades, producto de sustancias o experiencias”.

De este modo, Ari retrata en el escenario enfermedades, que mucha gente seguramente no considera enfermedades hasta después de ver esta obra, tales como la depresión, adicciones, neurosís y otras. Al final la presentación el actor en entrevista platicó “La obra tiene virtudes, porque entretiene pero al mismo tiempo te entera de un montñon de cosas que no sabes que son enfermedades mentales, porque le tenemos mucho miedo al término. Ya que las caricaturas, cine, televisión nos llenaron la cabeza de mitos y tabues, pero hoy en día todo se resuelve con una buena inyección y medicamentos”. Añade en el tema de su propia catarsís que “Es relativo, si es un ejercicio terapeutico, pero es muy padre a la vez poderle decir a la gente que estamos rodeados de enfermedades mentales y que 4 de cada 10 las vamos a padecer o ya lo padecemos. No se asusten, lo podemos enfrentar, aunque hay datos muy duros como que uno de cada 10 mexicanos padece de adicción, esto es el 10% de los mexicanos y hay una sola clinica de rehabilitación de parte del estado. ¿Dónde están los hospitales?. Ayer leía por ejemplo que más del 80% del costo de los cigarros es de impuestos, del alcohol más deñ 45% y no estamos haciendo ni una sola clínica de rehabilitación para los que se enferman, estamos librando una guerra contra las drogas casí perdida, porque este es u nproblema de salud, no de seguridad nacional”.

De datos como los anteriores, “Dmente” esta plagada, con el interés de crear una reflexión a todos aquellos que vean la puesta en escena, por lo que es recomendable que el público asista y se enfrente a una realidad, perderle el miedo a un médico psiquiatra y obtener una mejor salúd mental.