Refrenda SUTEyM compromiso del gremio con autoridades locales

Festejo en Naucalpan por el Día del Niño

Naucalpan, Estado de México.- El festejar a los hijos de los trabajadores suteymistas es muy importante para nosotros y en lo personal tiene mucho significado, pues podemos ver cómo ha crecido y avanzado la organización con el correr de los años.

Me viene a la memoria que cuando Don David Parra tomó las riendas del sindicato no había prestaciones, los niños no tenían festividades y ello ha cambiado, tenemos unos festejos de primer nivel, pues los hijos de nuestro compañeros merecen lo mejor.

Así lo señaló en entrevista el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores y Municipios (SUTEyM), Tomás Palomares Parra, al festejar el Día del Niño en el Parque Naucalli y ahí refrendó el compromiso del gremio con las autoridades locales.

Reiteró el mantener las relaciones de respeto y la apertura al diálogo, como lo han venido construyendo con la alcaldía. Recordó que gracias precisamente al diálogo y la comunicación, fueron los factores esenciales que trajo como consecuencia mejoras notables en ambas partes.