Ofrece Camacho a grupos vulnerables legislar para un México más incluyente

Hora de que los marginados tengan privilegios

Huixquilucan, Estado de México.- Al recibir el respaldo de personas con discapacidad, débiles visuales y adultos mayores, César Camacho, candidato del PRI al Senado de la República por el Estado de México, se pronunció a favor de “un futuro con certeza e inclusión, un futuro donde haya un México para todos, no de incertidumbre, riesgo y encono, no de enfrentamiento entre familias, porque eso no es lo que queremos”.

En Huixquilucan el priísta mexiquense, acompañado de Yolanda de la Torre, senadora por el estado de Durango y César Juárez Segura, dirigente de la Fundación Ayuda a Ciegos y de Baja Visión, A.C., se comprometió públicamente a que, de ganar el 1 de julio, “legislaremos atendiendo a la conciencia y buscando siempre el bien de los otros”.

Detalló que promoverá iniciativas para garantizar la inclusión de los grupos vulnerables, tales como la exención de impuestos a empleadores de personas con discapacidad, la adecuación de la infraestructura urbana para darles mayor seguridad y movilidad, así como la atención médica domiciliaria, “porque el cambio de mentalidad es el principio que se requiere para que haya también un cambio de actitud”.

Desde el poblado de San Bartolomé Coatepec, donde fue arropado por las porras y los aplausos de hombres y mujeres provenientes de distintas regiones de la entidad mexiquense, Camacho dijo que también, que impulsará el otorgamiento de becas e intercambios escolares para estudiantes y el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos laborales de las personas en esta condición, “porque -aclaró- es un acto de justicia y no un regalo”. Más tarde, en la sierra de Monte Alto, municipio de Isidro Fabela, el abanderado priísta manifestó que el gobierno “debe abrir y ensanchar las puertas a las oportunidades”, para luego llamar a sus simpatizantes a “caminar juntos con José Antonio Meade, para que a partir del 1 de diciembre corrijamos lo que está mal y reforcemos lo que se ha hecho bien”.