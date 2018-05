Crisanta Gómez brilla a carcajadas en “La avestruz”

La actriz da vida a Regina en el unipersonal que se presenta los viernes en La Teatrería

Asael Grande

Regina no cree en el amor, le cagan las bodas y ahora su mejor amiga le ha pedido ser dama de honor y está atorada en el vestido. Antes de salir del probador, Regina deberá evaluar cómo llegó a ese punto de su vida para solucionar sus problemas, o al menos no empeorarlos. Es la historia de “La avestruz”, puesta en escena que se estrenó en La Teatrería, y cuya protagonista principal, Crisanta Gómez, interpreta a Regina, una chava que odia el amor, pero su mejor amiga decide que es una buena idea hacerla dama de honor en su boda. Durante la prueba del vestido, todo lo sale mal, entre que no le queda y lleva todo el día con la amiga, haciendo cosas en la boda, le empiezan a suceder cosas, nos empieza a contar por qué es así, por qué odia el amor. Se va dando cuenta que siempre ha tratado de ser una avestruz, pero en realidad no es, se va transformando ahí mismo en el probador, y en ese momento decide cambiar y tomar acción en su vida.

Saúl Campos, escritor de la puesta en escena “La avestruz”, comentó en entrevista con DIARIOIMAGEN, que “esta obra surge de una historia personal, siempre se ha dicho que los que escribimos, escribimos de cosas que sabemos, o que nos son muy cercanas, y justo me inspiré de varias historias de amor que había mi alrededor, y justo me encontré con que había un punto medio en todas, y era que faltaba este empoderamiento, al final, y fue el pensar en qué pasaría si tomas a una mujer, y la haces superar ese punto, y la llevas a un nivel donde ella sea consciente de ella misma, es un proceso, es un camino, y es muy dramático, y aquí dije que la vida no tiene que ser cien por ciento un drama, y nos quedó una comedia bien hecha, que la gente la disfruta, y tengo un gran equipo a mi lado, empezando por César Enríquez, dirigiéndola; a Crisanta Gómez, actuándola, y se logró algo maravilloso con esto; pensé en Crisanta, porque la conozco de hace tiempo, desde “Mentiras”, y justo ella y yo íbamos a colaborar en otro proyecto, y en ese momento se impulsó la producción de “La avestruz”, y al leer la primer lectura del texto, supimos que era Crisanta la indicada para el personaje de Regina”.

Dirigida por César Enríquez; con texto de Saúl Campos, protagonizada por Crisanta Gómez, y con música en vivo a cargo de Álvaro Herrera Zacarías, “La avestruz” se presentará los viernes a las 21:00 horas en La Teatrería (Tabasco 152, Col. Roma Norte), hasta el 31 de agosto.