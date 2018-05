Cristina Pacheco celebró 40 años de “Aquí nos tocó vivir”

El programa de entrevistas, transmitido por Canal Once, celebró en el Salón Los Ángeles, con la presencia de Los Dandy´s, Rayito Colombiano y Ramón Cedillo

Asael Grande

La serie Aquí nos tocó vivir, programa de entrevistas, transmitido por Canal Once, donde la periodista Cristina Pacheco conversa con personajes sociales en su vida cotidiana, celebró en grande 40 años de relatos, de aventuras y de diálogo con la audiencia, y lo lo festejó en el Salón Los Ángeles, donde se disfrutó para este festejo, de la música de Los Dandy´s, Colibrí, Rayito Colombiano y Ramón Cedillo y su Big Band!

Soy contadora de historias -como ella misma se define-, Cristina Pacheco, ha recorrido los rincones más apartados de la Ciudad de México y del país, para retratar los oficios de antaño, los sonidos de la vida cotidiana, los olores de los mercados, los susurros de quienes, de cierta forma, no tienen voz, entre otras labores: “estoy feliz, yo creo que ahora Aquí nos tocó vivir, es el programa que lleva más tiempo, he recogido tantas voces, he visto tantas personas, he visto tantas actividades, que podría hacer una especie de pequeño mural de lo que es esta ciudad, y lo que es en cierta forma también el país; el primer programa que hice fue en Lomas de Santa Úrsula, estaba empezando el fraccionamiento, y yo llegué ahí cuando la condición era realmente muy mala, familias que estaban habitando en obras negras, y había un lodazal tremendo, fue un encuentro maravilloso, siempre recuerdo a esas mujeres, ellas nunca habían salido en la televisión, nunca habían dado un testimonio, y estaban asustadas de hacerlo, pero cuando se vieron en la tele, porque les puse el monitor, estaban maravilladas de su valor, hicieron una exposición de los problemas de la colonia, realmente extraordinaria; ya son cuatro generaciones de televidentes, ahora me encuentro a jóvenes que ven el programa, como lo hacían sus abuelos, entonces es una especie de familia, siento que son parte de mi vida”, comentó Pacheco, quien comenzó Aquí nos tocó vivir, un 10 de mayo de 1978, por el Canal Once del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, con una duración de 30 minutos.

El esquema comúnmente empleado de Aquí nos tocó vivir, es la visita al lugar de trabajo o vivienda para retratar la vida cotidiana de las personas. Preguntas comunes, sobre sus gustos, sus quehaceres, sus esperanzas, sus problemáticas. Documentando cómo viven o cómo realizan su trabajo. En 2010, el programa fue reconocido por la UNESCO por su aportación a la memoria de la vida de la Ciudad de México y de otras regiones del país, en la que su conductora, Cristina Pacheco, nos revela los distintos rostros de México, por lo que fue inscrito al Registro Memoria del Mundo de México: “nadie está disfrazado en mi programa, las personas son tal como son, sólo encuentro maravillas que me sorprenden y que me han enseñado muchas cosas, y he aprendido algo, que la soledad de las personas, es tan grande a veces, que aceptan la entrevista como una única posibilidad de conversar, somos millones de personas en esta ciudad, y sin embargo, no nos tocamos, no nos acercamos, me faltan miles de historias que encontrar, dijo la maestra Pacheco, durante el homenaje de Aquí nos tocó vivir, sólo en Canal Once, naturalmente.