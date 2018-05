González Iñárritu es “¿Culpable o no?”

El cuarto capítulo de la serie de Luis Miguel revela un triángulo amoroso entre el astro mexicano, Mariana Yazbek y el cineasta ganador del Oscar

La serie sobre la vida de Luis Miguel se había centrado los tres primeros capítulos en la maldad de Luis Rey, a quien se retrata como un padre manipulador, pero ahora ha dado un giro providencial, cuando en su cuarto episodio se reveló en palabras de “El Sol”, un triángulo amoroso, entre el astro mexicano, la fotógrafa Mariana Yazbek y el cineasta ganador del Oscar, Alejandro González Iñárritu, quien termina por quedarse con la chica, dando origen así al tema “Culpable o no”, o al menos es lo que se puede especular, ya que Luis Miguel interpretaría el exitoso tema, luego de su rompimiento con Yazbek.

Así, Luis Miguel aparece por primera vez en la serie destrozado por una desilusión amorosa, mientras que el cineasta mexicano, Alejandro González Iñárritu, que en ese momento tendría unos 25 años, aparece como el culpable de dicha situación, pues Luis Miguel rompe con su primera novia formal, Mariana Yazbek, a quien refiere como su primer amor, porque sospecha que lo ha engañado con él, que era su ex novio. En este punto de la serie se termina la imagen inocente y limpia del artista, pues tras el trágico suceso se involucra en el alcohol, depresión y un exceso de relaciones con diferentes mujeres, por despecho, entre la fama y el dolor, de quien puede tenerlo todo, menos a la mujer que ama.

Se plasma en este episodio también que gracias a esa ruptura, “El Sol” graba uno de los mejores discos de su trayectoria, editado en 1988, bajo el titulo “Busca una mujer”.

Un álbum con el que en un principio no se sintió identificado y que incluso se estaba negando a grabar, sino hasta que no sufrió en propia piel lo que era una posible infidelidad, según muestra la serie, autorizada y supervisada por el propio cantante. Después de cortar con Yazbek, surgieron temas icónicos en la carrera de Luis Miguel como “La incondicional”, “Culpable o no” y “Fría como el viento”, que evidentemente después de aquella mala experiencia podría interpretar con mayor sentimiento.

En las escenas finales, Luismiaparece cansado, con ojeras y con un vaso de whisky en la mano, accediendo a grabar todas las canciones de aquel álbum de desamor, compuesto por el prolífico músico español Juan Carlos Calderón, incluyendo “Culpable o no”, ahora banda sonora de la serie, con la directa y dolorosa letra “Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete, yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena siempre seguirás doliéndome y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya?”.

Según se puede especular a través de este episodio, fue en la boda de Yuri, donde Luis Miguel consumaría una nueva relación, esta vez con la modelo Stephanie Salas, que sería después la madre de su primera hija, Michelle Salas. Luis Miguel tenía tan sólo 18 años.

A su hija no la reconocería hasta años más tarde, en el 2008. Por otra parte, también se descubre en este caso, como es que el astro, pasa de ser español a mexicano, cuando el país pasa una de los peores crisis de su historia, por lo que Luis Rey aprovechó esa oportunidad para hacer de aquel pequeño Luis Miguel, la esperanza de todo un país. Inventaron entonces su acta de nacimiento y el cantante de sólo 11 años de edad aseguraba en las entrevistas que había nacido en Veracruz y no en Puerto Rico en 1970. La próxima entrega de la hasta ahora exitosa serie será el 20 de mayo a las 21:00 horas de México, a través de Netflix.