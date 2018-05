Ganaré porque el pueblo ya despertó, dice AMLO

“Lo quiera o no lo quiera, la mafia va pa’fuera”

Ya nadie puede detener la transformación de México, asegura

Arropado por la sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que nadie detendrá la transformación del país.

“Le estoy hablando así, con mucha seguridad, porque ya despertó el pueblo de México, ya se echó a andar la gente y nadie va a detener la transformación de México. Lo quiera o no lo quiera la mafia, va pa afuera”, aseguró.

Al iniciar una gira por la Huasteca de Hidalgo y San Luis Potosí, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dijo que en las preferencias electorales tiene más de 20 puntos porcentuales de ventaja sobre el segundo lugar en la contienda presidencial.

“Hablo con la seguridad de que vamos a ganar porque ya despertó el pueblo de México, ya se echó a andar la gente y nadie va a detener la transformación de México. Lo quiera o no lo quiera, la mafia va pa’fuera”, exclamó durante un mitin en Huejutla.

No obstante, López Obrador pidió a sus simpatizantes convencer a más ciudadanos para que apoyen su candidatura.

“En estos días que faltan, 47 días para la elección histórica del 1 de julio, todos nos despleguemos y hagamos labor de convencimiento, porque es una mafia del poder y no quieren dejar de robar, no tienen llenadera, y no quieren perder el privilegio de mandar”, subrayó.

En un evento al que acudieron miles de personas, en Hidalgo, se comprometió a no cerrar las escuelas normales del país y a la apertura de la Escuela Normal Rural de la comunidad de El Mexe, donde estudió Lucio Cabañas.

Tras confirmar que cancelará la reforma educativa, de llegar a la presidencia, López Obrador expuso que respetará las normales rurales. Prometió que, de ganar las elecciones del primero de julio, reabrirá la Escuela Normal Rural Luis Villarreal, conocida como “El Mexe”.

El aspirante de Morena anunció que pondrá en marcha a la institución en la que se formaron personajes como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, y que fue cerrada durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.

“Decirle a los maestros que no se van a cerrar más escuelas rurales. Tengo el compromiso de que vamos a reabrir ‘El Mexe’, sí se puede”, anunció el aspirante, adornado con collar y corona de flores.

El cierre de esa normal, donde ahora opera la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, provocó manifestaciones de protesta, marchas, plantones y toma de autobuses.

Su reapertura es una de las exigencias de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Andrés Manuel López Obrador ya había realizado ese compromiso en las elecciones presidenciales del 2012 y, posteriormente, cuando se renovó la gubernatura de Hidalgo en el 2013.