Julia Vari presenta su sencillo “Bygone Nights” en México

La cantante y pianista llegará al Lunario para la promoción de “Borderless”, su nuevo material discográfico

Arturo Arellano

Julia Vari es una destacada pianista y cantautora que regresa a México para promover su nuevo sencillo “Bygone Nights”, que fue lanzado recientemente y se desprende de su cuarta producción discográfica “Borderless”, misma que será presentada de manera internacional en el Lunario del Auditorio Nacional, aunque aún no hay fecha definida.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, la artista refirió: “Vengo para anunciar el lanzamiento de mi nuevo disco ‘Borderless”, sin fronteras, que habla de mi vida entre dos países: Estados Unidos y México.

Mis últimos tres discos fueron de jazz fusión, el más reciente lo grabé con el maestro Armando Manzanero y se llamó ‘Adoro’, fue pura música de Manzanero y José Alfredo Jiménez en jazz. Por lo que el nuevo es algo totalmente diferente, es un cambio radical, ahora es pop, música electrónica y hasta un toque de flamenco, sin dejar la influencia de jazz, pero esto es más comercial.

Quiero que mi música llegue a todos lados, y por ello es tan arriesgado, es la primera vez que saco música original, antes eran de otros compositores y esta vez son temas míos y algunos de otros autores”.

“Mis canciones hablan de que la música rompe fronteras, llevo dos años y medio viviendo en Los Ángeles y al principio extrañaba México, pero con el tiempo me doy cuenta de que no hay que elegir sólo un país, puedes disfrutar de otros. El disco refleja lo que es mi vida, bicultural, bilingüe, me la paso viajando y disfruto tanto ambas culturas, la gente y la comida. En tanto, sabemos lo que está pasando en la frontera de ambos países, pero el título de mi disco no es una cuestión política, es más bien una invitación a dejar que la música rompa las fronteras, tanto en los géneros, como en la convivencia”.

En el tema de la elección de canciones para este disco dijo: “Hay temas que escribí pensando en mis sentimientos, en lo que quiero contar, porque cuando interpretas canciones de otras personas es eso, interpretar, pero cuando son canciones tuyas es algo más real, es lo que quiero decir, cómo lo quiero decir. Es nostalgia, emociones, frustraciones, tantos cambios en mis relaciones personales, en mi carrera y espero poder transmitirle a la gente algo bello”.

Describe su pop como “uno más maduro, bien pensado, el pop como el jazz es muy amplio, de modo que el mío es latino, con tintes de electro y música flamenca. De hecho, hay una canción ‘Achupe’, escrita por una cantautora española amiga mía, que suena casi como pop flamenco, pero hay otras que son electro pop y dos baladas, no me encasillo en un solo tipo de pop”.

Para el Lunario, si bien aún no hay fecha definida la pianista y cantante adelantó: “Vamos a presentar el disco completo, de éste se desprende el primer sencillo ‘Bygone Nights’, que ya se puede escuchar en plataformas digitales, junto con otras tres canciones. De manera que cantaremos el disco y temas de los anteriores”.