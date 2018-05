Alex Ruiz sorprende con su estilo “reggaebanda”

El cantante fusiona dos de los géneros más exitosos de la actualidad y lanza “No me enamoro”

Arturo Arellano

Alex Ruiz es un destacado cantante y compositor, quien actualmente se encuentra promocionado su más reciente sencillo “No me enamoro”, que tras el éxito de “Volverás a mí” a dueto con Rayito Colombiano, llega para consolidar definitivamente su estilo “reggaebanda”, en el que fusiona el reggaetón con la banda sinaloense, dos de los géneros más exitosos en la actualidad musical y con los que pretende conquistar al público mexicano.

Siendo su interés ganarse un lugar en el gusto de los mexicanos, Alex concedió una entrevista para DIARIOIMAGEN, en la que explicó cómo surge la idea de fusionar estos géneros tan diferentes. Suena extraño desde que lo escuchas, “reggaebanda”, incluso Don Ray, de Rayito Colombiano, cuando se lo propuse, me preguntó ¿qué es? a lo que le dije es reggaetón con banda. Todo empezó hablando con la gente de Rayito Colombiano, los invité a hacer algo diferente, porque la banda está bien posicionada, no se puede competir con una MS o una Arrolladora, en el reggatón no se puede competir con la gente importante de ese género y esto lo digo por mí, porque Rayito también ya tiene su público cautivo, pero en mi caso no. Así que Don Ray me hizo el favor, juntos hicimos esa fusión, que suena bien”.

En ese mismo tenor añade: “La canción de ‘Volverás a mí’ fue el experimento, le metimos tuba, los instrumentos de la banda, pero con el beat del reggaetón, era una locura, los ingenieros no lo creían, pero conforme fuimos avanzando, se fueron convenciendo, hasta llegar a lo que lanzamos. En el nuevo sencillo ‘No me enamoro’ ya se pulió el concepto, mejoramos la situación y hasta ahora la gente ha respondido, hemos andado por todos lados y nos ha ido espectacular, vamos con banda en vivo, pero también Dj y bailarines. Tengo la posibilidad de ofrecer un show versátil”.

Sobre sus letras explicó: “Ninguna va a hablar de cosas negativas, son reggaetón, pero las letras son de amor, desamor, de sentimientos del corazón, por ejemplo ‘Volverás a mí’ habla de la novia que te engaña. La nueva canción por su parte habla de lo contrario, ya me engañaron, ahora no me enamoro más ‘Yo no nací para amar, nadie nació para mí’, que son frases de Juan Gabriel, que están en la canción, aunque es algo completamente diferente. Es una letra más liberal, si tu quieres estar conmigo y le vas a entrar, debes saber que yo no me enamoro, ya sabes a lo que le tiras”.

Alex actualmente se encuentra acompañando a Rayito Colombiano en sus presentaciones, “me han hecho el favor, ya voy incluido en el paquete cuando los contratan a ellos, hacemos el dueto y ellos tienen su show, pero también yo abro los espectáculos con mi show en solitario. También me contratan solo y llevo cuatro bailarinas, cantamos, hacemos coreografías, y la verdad es que la gente disfruta, se divierte, es un show de pura fiesta, baile y gozadera”.