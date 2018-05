Paulino Monroy lanza “Dejaré”, junto a Julieta Venegas

Con este sencillo el cantautor visitará Toluca, Ciudad de México, Pachuca y Xalapa

Arturo Arellano

Paulino Monroy promueve actualmente “Te quedas o te vas”, segundo sencillo de su nuevo material, en el cual además cuenta con la colaboración de Julieta Venegas en el tema “Dejaré”, producido por Gerardo “Cachorro” López. Es por el éxito de los anteriores que el cantautor hará una breve gira por diversos lugares, en la que visitara Toluca, Pachuca, Xalapa y la Ciudad de México, esta última el 18 de mayo en el Foro Bajo Circuito, donde contará con Martín Panoja y Manuel Lafontain como invitados especiales.

Contento de la reacción del público ante los dos primeros sencillos, de lo que sería su nuevo material discográfico, Paulino, dijo en entrevista para DIARIO IMAGEN: “La gira ha sido reveladora, porque es donde uno se da cuenta como la gente recibe el nuevo material y he visto que canta las canciones con la misma intensidad que canta las más viejas. Aún no está el disco completo, hemos lanzado apenas dos sencillos ‘Te quedas o te vas’ y con la colaboración de Julieta Venegas el tema ‘Dejaré’, producido por Gerardo ‘Cachorro’ López”.

“Trabajar con Julieta fue maravilloso, porque lo anhelaba, yo la veía en televisión, cuando apenas estaba en secundaria, la admiraba un montón, verla en MTV, después de canciones de otros artistas anglosajones y siendo ella mexicana, era un gran orgullo, quería alcanzar ese tipo de éxito, colaborar. Me fue dificil coincidir con ella, por sus giras y demás, ya la había buscado desde antes, pero no fue hasta que ‘Cachorro’ tuvo la idea de invitarla, que se pudo lograr. Yo ya no lo tenía en la mente, así que fue una satisfacción que se diera, saber que mis canciones tienen cabida en la vida de una artista como ella”.

Del disco adelantó que “si hay un hilo conductor y mejoría en el tema de la composición, por la maduración personal y artística, estoy lejos ya de los clichés. Será un disco digerible para todo público, pero con un estilo depurado, para también sentir que he crecido con la pluma, las temáticas van más allá del amor y desamor, me enfoco en las concecuencias de eso. Hay samba, ranchera, romántica, balada y esto se explica por qué a lo largo de tres años he hecho como 100 canciones y las fui depurando, creo que cuando el estilo es tan variado, no se puede tener un hilo conductor, sino hasta que depuras llegando a unas 10 canciones, tienes que asegurarte de que sean las mejores y entonces dar identidad al disco”.

“No hay algo en la mente en relación al lanzamiento del disco, no sé si habrá mas colaboraciones ya que todo es muy orgánico, no se forza, ya empezamos la gira y creo que la vida irá poniendo las cosas como deben ser. Estoy haciendo una entrega semanal de canciones, sí hay gente interesada en ellos, en streming. ‘Dejaré’ ya llegó a 2 millones, aunque la gente ha migrado de Youtube a Spotify, creo que vamos bien”.

Sobre el show en Foro Bajo Circuito el 18 de mayo dijo: “Será una entrega de canciones nuevas y parte del repertorio pasado, va a a ser una noche de acercamiento, de actualizarnos, un agradecimiento también para la gente que siempre está al pendiente. Satisfacción garantizada, tendré de invitados a Martín Panoja, Manuel Lafontain”.

Paulino Monroy se presenta en Sala Traffic en Toluca el 17 de mayo; Bajo Circuito en Ciudad de México el 18 de mayo; La Curandera en Pachuca el 19 de mayo y finalmente en Tierra Luna, Xalapa, el 2 de junio.