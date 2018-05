Inauguran “Instrumentos para Procesos” en Museo Jumex

La primera exposición antológica en México y América Latina de la obra del artista Franz Erhard, estará vigente hasta el 30 de septiembre

Asael Grande

A partir del 12 de mayo y hasta el 30 de septiembre, el Museo Jumex presenta Franz Erhard Walther (Fulda, Alemania, 1939): “Objetos, para usar. Instrumentos para procesos”, la primera exposición antológica en México y América Latina de la obra del artista, que abarca seis décadas de producción: “la obra de Franz Erhard Walther aborda una serie de temas complejos que estuvieron al centro de las rupturas y desplazamientos en el arte de los años sesenta y setenta; ésta fue una época en la que emergieron nuevas formas de producción artística que rompieron radicalmente con las convenciones y categorías de la historia del arte; desde aquellas que enfatizaban el papel de la información y la comunicación en la generación de situaciones estéticas, hasta las que apuntaban hacia la desmaterialización de la obra de arte, resultando en una aproximación sistémica, donde el objeto, el público y el espacio expositivo formaban parte de la obra de arte”, explicó en conferencia de prensa, Julieta González, directora artística del Museo Jumex.

“Objetos para usar. Instrumentos para procesos”, presenta una selección significativa de sus cuerpos de trabajo principales, entre ellos el 1. Werksatz (Primera serie de obras), Das Neue Alphabet (El nuevo alfabeto), Konfigurationen (Configuraciones), Werkzeichnungen (Dibujos de trabajo) y Wortbilder (Imágenes de palabra). Todas estas obras dan cuenta de los temas predominantes en su trayectoria como artista, desde la idea de la acción como concepto operativo, hasta la relación entre objeto, espectador y espacio que caracteriza su aproximación al arte Esta exposición es paralela y complementaria a la muestra del artista que se presenta en Estancia Femsa Casa Luis Barragán, llamada Determinaciones de proporción.

“Querría explicar por qué he fijado estos conceptos y a qué me refiero con ellos. No los he elegido por la eufonía o por el significado, sino porque son capaces de evocar ideas plásticas, gráficas. Indican una determinada actividad, una determinada dirección y constitución, una forma de conciencia. Se han ido fraguando a lo largo de una dilatada relación con el lenguaje, en los intentos de formulación de los diagramas y de los dibujos de las obras, y designan la sustancia de la idea de la obra, la mayor parte de los conceptos son sustantivos. Los adjetivos serían las cualidades que surgen en el encuentro, en el trabajo con las piezas. Cada cual puede y debe hacerlo a su manera y según sus aptitudes. Quien no piense en dimensiones artísticas, podrá desarrollar asociaciones completamente distintas. En cualquier caso, todo puede resultar muchísimo más banal de como yo lo describo”, explicó el artista, Franz Erhard Walther, durante un recorrido inaugural de su exposición.

Las distintas obras en la exposición ponen de manifiesto las ideas centrales de su práctica como artista, y subrayan sus diversos intereses en el lenguaje, la comunicación, el proceso, el espacio, la escala y el rol activo del espectador. Abarcando diversos medios y soportes -dibujo, collage, video, objetos cosidos y fotografías- la producción de Walther es emblemática de los entrecruzamientos entre medios característicos del arte de los años sesenta. Estas obras exigen no sólo una reconsideración absoluta del objeto, sino que a su vez conllevan a una reconsideración del cuerpo, como uno que piensa y decide.