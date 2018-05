Lista, la novena edición del Sneaker Fever

El evento se realizará del 9 al 10 de junio en la Expo Reforma, con más de 38 mil pares distribuidos en tres pisos, con un total de 4,000 m2

Del 9 al 10 de junio en la Expo Reforma, regresa una nueva edición del Sneaker Fever,el evento más importante de sneakersen Latinoamérica. Dicho evento tiene como principal objetivo reunir durante dos días a los coleccionistas y las marcas más importantes a nivel mundial.

Para esta novena edición se contará con el área de intercambio para coleccionistas, música, amenities de marcas y tiendas especializadas para conseguir ese par de tenis que tú creías descontinuado, o bien, las novedades de reconocidas marcas como Adidas, Nike, Reebook, On, Fila, New Era, Asics,Vans, Converse, Pumas, entre muchas más. Se espera que para este año circulen alrededor de 20 mil personas entre ambos días para vivir la experiencia.

En sus inicios los tenis fueron creados con un perfil deportivo, sin embargo, a través del tiempo y en la actualidad, diversos rubros como la moda, la cultura, la música, el cine y el espectáculo han creado toda una industria que ya se convirtió en una subcultura. Con base en ello, las principales marcas de sneakershan expandido esta cultura a través de ropa o accesorios que son el complemento perfecto para lucir los tenis, o bien, manifestar un estilo de vida. México no se ha quedado atrás y durante el Sneaker Feverpodrás encontrar muchos tenis y accesorios en la zona del Pabellón México, a través de tiendas especializadas como 99 Problems, Legacy Store, Dunkaholics, Barrio Warrior, Lust, Kicks Cartel, Wear and More, 21 Puntos, Sneaker Life, 8-24 Store, Hypenado, Sunday, Madness Sneakers, Sole Freaks, Supa Fresh, entre otras.